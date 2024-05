Lenovo Legion Go Lite будет компактным и портативным, с уменьшенным корпусом, меньшим весом и экраном меньшего размера.

Очередной портативный компьютер от Lenovo - Legion Go Lite, может стать более легким и компактным вариантом оригинального дизайна. Информация о новом устройстве появилась на фоне популярности Legion Go и стремлении компании расширить свой портфель устройств. Ожидается, что Legion Go Lite будет иметь меньший корпус, низкий вес и экран с меньшим размером. Судя по суффиксу "Lite", новый портативный компьютер будет значительно легче и компактнее, чем стандартная версия. Однако его производительность ожидается такой же, благодаря тому, что он будет оснащен процессором APU Ryzen Z1 от AMD. Главное внимание при разработке нового устройства будет сосредоточено на уменьшении веса и обновленном внешнем виде.

Помимо этого, Legion Go Lite может иметь съемные контроллеры и другие изменения в сравнении с оригинальной версией. Пока нет конкретной информации о всех характеристиках нового портативного компьютера. Официальный представитель Lenovo намекнул, что компания планирует расширить линейку Legion Go с предложениями нового поколения, возможно, изменив фундаментальную архитектуру.