Само производство, добавил глава ОАК, начнётся примерно через три года.

В конце января в рамках авиаслона Wings India 2026 между российской Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) и авиакомпанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) было подписано соглашение о производстве на территории Индии среднемагистральных лайнеров SJ-100. Производство будет запущено в среднесрочной перспективе, и глава ОАК Вадим Бадеха в комментарии журналистам издания «Интерфакс» уточнил, когда именно.

По словам Бадеха, план заключается в начале производства SJ-100 в Индии приблизительно через три года — в период с 2028 по 2029 год включительно. В ОАК совместно с HAL рассчитывают выйти на масштаб производства, равный порядка 20—40 единицам SJ-100 в год. Потенциал индийского рынка глава ОАК оценивает как «достаточно большой» — порядка 200—300 единиц SJ-100.

Необходимо отметить, что Индия заинтересована на только в SJ-100, но и в Ил-114-300. В перспективе, вероятно, республика также будет закупать и МС-21.

Напомним, что в Индии реализуется программа значительного удешевления стоимости пассажирских авиаперевозок, дабы этот вид транспорта перестал быть доступным только верхушке индийского общества, и позволил более многочисленным слоям населения иметь высокую мобильность хотя бы внутри государства. И российские заведомосамолёты, у которых есть все возможности стать новым игроком на поделенном дуополией Boeing и Airbus фактически пополам рынке, станут ключом к реализации данной индийской программы.