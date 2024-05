Компания NVIDIA выпустила обновление NvRTX для ветки Unreal Engine 5, добавив экспериментальную поддержку алгоритма ReSTIR Global Illumination

NVIDIA представила обновление NvRTX для Unreal Engine 5, добавив в него экспериментальную поддержку ReSTIR Global Illumination. Этот алгоритм трассировки лучей позволяет использовать прямое освещение от движущихся источников света с лучами, совместимыми с требованиями рендеринга в реальном времени для игр. Метод не требует сложной структуры света и глобальной параметризации сцены, но при этом обеспечивает результаты в разы быстрее, чем предыдущие методы.

ReSTIR GI был реализован всего в двух играх на данный момент, но новое обновление позволит его использование в Unreal Engine 5, который является самым популярным движком среди разработчиков игр.

реклама

Реализацией ReSTIR GI в ветке NvRTX занимался Цзяинь Цао из NVIDIA. Он работал над проектами Skull and Bones, The Last of Us Part II и Lone Echo II, а затем вернулся в NVIDIA, где сосредоточился на развитии NvRTX. Он подчеркнул, что в процессе разработки обновления столкнулся с некоторыми ограничениями, над которыми NVIDIA работает, чтобы устранить их.

Также было подтверждено, что ReSTIR GI может работать вместе с Lumen, еще одной функцией освещения в Unreal Engine 5. За это отвечает RTX Direct Illumination, который также использует реализацию ReSTIR и дает разработчикам больше возможностей в трассировке лучей и трассировке контура.

NVIDIA запланировала вебинар, посвященный теме трассировки пути в Unreal Engine. На этом мероприятии будут обсуждаться преимущества ReSTIR для будущего рендеринга в реальном времени, демонстрироваться примеры работы с освещением и рассказываться о доступе к технологии через NvRTX UE5.