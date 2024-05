К компьютерной игре Elden Ring выпустят только одно дополнение под названием "Shadow of the Erdtree", подтвердил президент и директор FromSoftware Хидетака Миядзаки.

Президент и директор FromSoftware, Хидетака Миядзаки, подтвердил, что DLC для игры Elden Ring будет только одно, и оно называется "Shadow of the Erdtree". Это опровергает предыдущие слухи о втором дополнении, запланированном на 2025 год. Миядзаки объяснил, что такое решение связано с тем, что Elden Ring акцентирует внимание на исследовании и приключениях в большом мире, и чтобы обеспечить такое, нужно создать одну большую сцену, а не разделить ее на части.





Shadow of the Erdtree создаётся более двух лет, поэтому DLC представит игрокам действительно масштабное и интересное наполнение. В интервью Миядзаки отметил, что в дополнении будут раскрыты некоторые тайны, оставшиеся неразгаданными в базовой игре, хотя он не может обещать, что фанаты получат полное понимание общей истории. Кроме того, игроки смогут встретить новых персонажей, включая Микаэлу и Торину и узнать больше об отношениях между ними.

Shadow of the Erdtree будет выпущено на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X 21 июня. В DLC игроков ожидает десять новых боссов и восемь новых видов оружия.