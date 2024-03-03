Для геймеров это означает, что они смогут использовать апскейлинг в любой игре, независимо от используемого оборудования

Microsoft представила новый API DirectSR Super Resolution для DirectX, который объединяет технологии DLSS, FSR и XeSS и предоставит разработчикам единый интерфейс для применения суперразрешения в играх.

Для геймеров это означает, что они смогут использовать апскейлинг в любой игре, независимо от используемого оборудования. В отличие от FSR и XeSS, которые работают на всех GPU, DLSS является эксклюзивной для GPU от NVIDIA. DirectSR не будет заменять эти технологии, а будет опираться на них, предоставляя единый доступ к ним.

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API DirectSR будет доступен в виде публичной предварительной версии в Agility SDK, что позволит разработчикам протестировать его и оставить свой отзыв. Подробности об API будут представлены на конференции GDC 2024. DirectSR является передовой технологией для повышения разрешения и качества изображений в играх и обеспечивает более плавную и эффективную работу с различным оборудованием.