Более 90% геймеров на GeForce используют Reflex, который поддерживается в более чем 100 играх

NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce, что позволяет игрокам действовать быстрее и получать преимущество в многопользовательских и однопользовательских играх. Более 90% геймеров на GeForce используют Reflex, который поддерживается в более чем 100 играх, включая Apex Legends, Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike 2, Fortnite и Overwatch 2.

В 2023 году геймеры провели в играх более 10 миллиардов часов благодаря Reflex. Escape from Tarkov: Arena и Apex Legends: Breakout теперь получили поддержку Reflex, что повышает отзывчивость и позволяет играть с максимальной отдачей. Banishers: Ghosts of New Eden уже доступна с поддержкой Reflex и DLSS.

Во время игры в Call of Duty: Warzone системная задержка снижается до 28%, а в Counter-Strike 2 графические процессоры GeForce RTX 40 и Reflex обеспечивают более точное прицеливание и реакцию.