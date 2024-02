За последнюю неделю-другую череда слухов игровой индустрии породила множество предположений о Microsoft Xbox

За последнюю неделю-другую череда слухов игровой индустрии породила множество предположений о Microsoft Xbox - все началось с того, что игры Hi-Fi Rush от Tango Gameworks/Bethesda и Sea of Thieves от Rare были связаны с возможным выпуском на домашней консоли PlayStation 5 от Sony. Высокопоставленные типстеры, включая Джеффа Грабба из Giant Bomb и Стивена Тотило из Game File, наделали много шума о том, что каталог Xbox Game Studios станет мультиплатформенным. Bethesda's open-space action RPG Starfield (2023), грядущая игра Indiana Jones and the Great Circle (от разработчика MachineGames) и серия Gears of War от The Coalition считаются еще одним набором крупных игр от первого лица на предполагаемом "столе предложений".

Глава Microsoft Games Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил на все эти разговоры, представив их 5 февраля в социальных сетях: "Мы слушаем и слышим вас. Мы запланировали на следующую неделю мероприятие по обновлению бизнеса, где мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами подробностями о нашем видении будущего Xbox. Оставайтесь с нами".

реклама

Это заявление побудило известного любителя утечек, Нейта Ненавистного, сообщить свою собственную колоду инсайдерских карт: "Люди делают дикие предположения, что КАЖДАЯ игра Xbox от первого лица станет мультиплатформенной, а это не так. Microsoft также не собирается уходить из индустрии аппаратного обеспечения (домашних консолей). Мультиплатформенный подход (по слухам) - это небольшой сдвиг в стратегии, при котором НЕКОТОРЫЕ игры станут мультиплатформенными. Microsoft сохранит эксклюзивные игры". Wccftech отметил, что у Нейта солидный послужной список утечек информации о Xbox, в основном он сообщил информацию о Starfield (до официального представления).

Высоко ценимая серия Call of Duty останется мультиплатформенной на ближайшее десятилетие - заинтересованные стороны договорились о юридическом условии, которое было представлено во время тяжелой борьбы Microsoft за приобретение группы Activision, Blizzard + King. Дополнительные "большие" IP могут быть представлены на конкурирующем оборудовании во время "бизнес-обновления" Xbox на следующей неделе, но последнее заявление Нейта Хейта несколько умерило ожидания.