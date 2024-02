В честь этого партнерства, все игроки смогут получить бесплатные предметы, включая защитный панцирь, корабль-фрегат и корабль "Воробей"

Bungie объявила о новом сотрудничестве с EA и BioWare, в результате которого игроки Destiny 2 смогут присоединиться к экипажу корабля "Нормандия" из игры Mass Effect.

Специальный пакет Normandy Crew Bundle будет включать косметические предметы, такие как комплекты брони в стиле командира Шепарда, командира Гарруса и Лиары.

В честь этого партнерства, все игроки смогут получить бесплатные предметы, включая защитный панцирь, корабль-фрегат и корабль "Воробей". Также будут доступны новые финишеры и эмоции за серебро.

Кроме того, выпущено новое еженедельное задание под названием "Желания Ривена", где игроки должны выполнять задания, чтобы получить награды.

Награды Moments of Triumph будут доступны игрокам с 30 января по 3 июня, а в апреле будет выпущено контентное обновление под названием "Destiny 2: Into the Light". Окончательное обновление "Destiny 2: The Final Shape" будет выпущено 4 июня 2024 года, в котором Хранителей ожидает сражение со Свидетелем.