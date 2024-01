UP Xtreme 7100 и UP Xtreme 7100 Edge имеют компактный форм-фактор для решения проблемы ограниченного пространства

Компания AAEON представила новый мини-ПК под названием UP Xtreme 7100, который представляет собой универсальное решение для робототехники. Он доступен в виде одной платы или мини-ПК и оснащен процессорами Intel Core i3-N305 или Intel Processor N97, обеспечивающими баланс низкого энергопотребления и высокой производительности. Это обеспечивает обработку данных датчиков, интегрированную графику и необходимые ресурсы для планирования траектории и алгоритмов управления.

UP Xtreme 7100 и UP Xtreme 7100 Edge имеют компактный форм-фактор для решения проблемы ограниченного пространства. Размеры UP Xtreme 7100 составляют 120,35 мм x 122,5 мм, а UP Xtreme 7100 Edge - 152 мм x 124 мм x 40 мм. Оба устройства имеют клеммные колодки для последовательной связи, 30-контактный разъем между платами для цифрового ввода/вывода, GPIO и изолированные функции RS-232/422/485. Кроме того, есть CAN 2.0B, DIP-переключатель и светодиодные индикаторы для связи с устройствами в сети CANBus.

UP Xtreme 7100 поддерживает высокоскоростную конфигурацию ввода/вывода с портами RJ-45 для Intel I226-IT (2,5 Гбит/с), USB Type-A и USB Type-C, а также разъемом eDP 1.3 для дополнительного дисплейного выхода. Как плата, так и система обладают прочными характеристиками, включая широкий диапазон входного питания, устойчивость к скачкам напряжения, вибрации и ударам, а также блокировку портов ввода/вывода.

UP Xtreme 7100 поддерживает до 64 ГБ встроенной памяти eMMC, SATA 6 Гбит/с и M.2 2280 M-Key для SSD-накопителей. Он также совместим с модулем Hailo-8 M.2 2280 AI, который обеспечивает вычислительную мощность до 26 TOPS для приложений ИИ. Дополнительное расширение возможно с помощью модулей UP Xtreme 7100 M.2 2230 E-Key и M.2 3052 B-Key, поддерживающих Wi-Fi и 5G соответственно. В целом, UP Xtreme 7100 представляет собой мощное и универсальное решение для робототехники с широкими возможностями и прочным исполнением, которое может быть использовано в различных промышленных приложениях.

