На прошлой неделе AMD выпустила исходный код FSR 3 в рамках своей инициативы GPUOpen, и моддинг-сообщество не теряло времени даром, привнося эту функцию в такие популярные игры, как "The Last of Us: Part 1", а теперь и в "Cyberpunk 2077". CD Projekt Red, вероятно, в какой-то момент обеспечит официальную поддержку FSR 3 в игре, но для тех, кто не может ждать, есть DLSS3-to-FSR3 от Nukem9. Проще говоря, это DLSS 3 DLL, которой вы заменяете библиотечный файл DLSS 3 в вашей игре; это заставляет игру использовать FSR 3 вместо DLSS 3 Frame Generation.

Последняя версия DLSS3-to-FSR3 добавляет поддержку "Cyberpunk 2077", и есть подробное руководство, написанное AndreasLyUs на Reddit, о том, как интегрировать его в вашу установку "Cyberpunk 2077", чтобы вы могли включить FSR 3. Neegzm на YouTube опубликовал видеообзор о том, как выглядит и работает мод FSR 3 для "Cyberpunk 2077" по сравнению с DLSS 2. Вы можете ожидать скачка частоты кадров с 25 FPS с качеством DLSS 2 до 47 FPS с включенным FSR 3. Мод FSR 3 будет особенно полезен тем, кто работает на старых графических процессорах NVIDIA RTX 30-й серии "Ampere", а также на всех графических процессорах Radeon RX 6000 и RX 7000. Те, кто работает на RTX 40-й серии, могут просто воспользоваться официальной поддержкой DLSS 3 Frame Generation, чтобы получить сравнимую частоту кадров.