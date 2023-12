Корпорация Kioxia, мировой лидер в области решений для памяти, представила линейку твердотельных накопителей KIOXIA RM7 Series Value SAS SSD

Корпорация Kioxia представила новую линейку твердотельных накопителей KIOXIA RM7 Series Value SAS SSD. Эти накопители теперь доступны в серверах HPE ProLiant Gen11. Речь идет о последнем поколении твердотельных накопителей Value SAS 12 Гбит/с. Они обеспечивают более высокую производительность, надежность и меньшую задержку по сравнению с накопителями SATA. Они также имеют более высокие показатели IOPS/W и IOPS/$. Кроме того, данные накопители используются в космическом компьютере HPE Spaceborne Computer-2 для проведения научных экспериментов на борту МКС. Основные характеристики накопителей KIOXIA RM7 Series Value SAS включают 12 Гбит/с интерфейс SAS, емкость от 960 ГБ до 7,68 ТБ и варианты выносливости от 1 DWPD до 3 DWPD. Компания Kioxia уже долгое время сотрудничает с HPE, предлагая решения для хранения данных для серверов HPE ProLiant. Новые твердотельные накопители Value SAS позволяют заказчикам получить более высокую производительность и надежность, отказавшись от накопителей SATA.