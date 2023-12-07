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Корпорация Kioxia представила новую линейку твердотельных накопителей KIOXIA RM7 Series Value SAS SSD. Эти накопители теперь доступны в серверах HPE ProLiant Gen11. Речь идет о последнем поколении твердотельных накопителей Value SAS 12 Гбит/с. Они обеспечивают более высокую производительность, надежность и меньшую задержку по сравнению с накопителями SATA. Они также имеют более высокие показатели IOPS/W и IOPS/$. Кроме того, данные накопители используются в космическом компьютере HPE Spaceborne Computer-2 для проведения научных экспериментов на борту МКС. Основные характеристики накопителей KIOXIA RM7 Series Value SAS включают 12 Гбит/с интерфейс SAS, емкость от 960 ГБ до 7,68 ТБ и варианты выносливости от 1 DWPD до 3 DWPD. Компания Kioxia уже долгое время сотрудничает с HPE, предлагая решения для хранения данных для серверов HPE ProLiant. Новые твердотельные накопители Value SAS позволяют заказчикам получить более высокую производительность и надежность, отказавшись от накопителей SATA.