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Bublik1
Как добыча Bitcoin «сжигает» экологию нашей планеты, и почему майнеры продолжат расширять свои фермы
Добыча биткоина уже превысила потребление электричества в Аргентине и Польше

В эпоху глобальной цифровизации человечество незаметно вступило в новую эру. Аналитики по всему миру замечают появление никому не известных людей с огромными капиталами. Это современные нувориши, скупающие дорогие картины, реальные и виртуальные ценности в поразительных количествах.

Предполагается, что речь идёт о людях, которые успешно инвестировали в криптовалюты, а сегодня могут похвастать невероятными виртуальными богатствами. Bitcoin стал символом цифровой трансформации, а доступ к криптовалютам сулит свободу от традиционной финансовой системы, децентрализацию власти, а иногда и стремительное обогащение. Но за всей этой красивой витриной скрывается то, о чём не принято много писать, ведь для добычи криптовалют требуются колоссальные объёмы энергии. В какой-то момент ситуация явно вышла из-под контроля, о чём недавно рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин. 

Согласно актуальным оценкам, добыча Bitcoin по расходам на электричество уже превосходит затраты, необходимые на обеспечение всех потребностей жителей Польши. А между прочим речь идёт о стране с населением в 38 миллионов человек. В Польше активно развивается промышленность, включая военный сектор, указанные выше цифры прозвучали в рамках Петербургского международного экономического форума. По данным недавних исследований, проведённого сотрудниками Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), в 2025 году суммарное энергопотребление глобальной индустрии майнинга Bitcoin достигло 138 тераватт-часов в год. Для понимания масштабов: это около 0.5% мирового энергопотребления. Ну или столько же, как тратит целая Аргентина. Только на генерацию этой энергии нужно сжечь миллионы тонн угля, нефти и газа, что оказывает остро негативный эффект на глобальное потепление и в целом на экологию. 

И у человечества нет выбора, ведь отказываться от благ цивилизации никто не станет. Но если освещение домов и выпуск различных товаров ещё как-то оправдать можно, то сжигание ресурсов с целью генерации виртуальных цифр кажется многих людям бессмысленным и крайне вредным занятием. На фоне растущих энергетических аппетитов криптоиндустрии особенно остро встаёт вопрос несправедливого распределения ресурсов. В то время как дата-центры в США перерабатывают гигантские объёмы электричества для хеширования блоков и генерации новых монет, миллионы людей в Африке, Южной Азии и на Ближнем Востоке продолжают жить без стабильного доступа к электроэнергии. В Нигере, например, лишь около 20% населения имеют постоянный доступ к электричеству. В Демократической Республике Конго таковых и вовсе 10%. И подобных примеров можно привести немало. Целые регионы на Земле продолжают бороться за базовые инфраструктурные условия, в то время как энергетическая мощь развитых стран уходит на поддержку виртуального актива, существующего лишь в виде строк кода.

Классический майнинг Bitcoin основан на алгоритме Proof-of-Work (PoW), который требует от компьютеров решения сложнейших математических задач. Чем мощнее оборудование и выше вычислительные ресурсы – тем больше шансов получить награду. Но и тем выше потребление энергии. И хотя с 2022 по 2025 год доля «зелёной» энергетики в майнинге выросла (предположительно, с 37.6% до 52.4%) – это всё ещё означает, что почти половина всей отрасли по-прежнему зависит от угля, газа и мазута. А это прямой путь к росту выбросов парниковых газов. В 2021 году аналитики из Nature Communications выяснили: если Bitcoin останется на существующем курсе развития, к 2033 году его выбросы СО₂ могут превысить 130 миллионов тонн в год. Это сравнимо с выбросами целого среднего государства вроде Чехии или Бангладеш. 

Страны на нашей планете по-разному реагируют на энергопожирающий характер криптовалют. Где-то вводят запреты (например, Китай, частично Индия). Где-то создаются зоны свободного майнинга (Казахстан, Сальвадор, ОАЭ). Россия пошла по пути легализации. С 1 ноября 2024 года в стране действует новый порядок: все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей криптовалют, обязаны регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Физическим лицам майнинг разрешён лишь в случае, если их ежемесячное потребление энергии не превышает 6000 кВт⋅ч. Это крайне незначительный лимит, который не позволяет развернуть даже небольшую ферму в домашних условиях. Подобный шаг называется попыткой взять под контроль всю отрасль, при этом получая налоги и стабилизируя потребление энергии в стране. 

На фоне роста сложности майнинга и ужесточения правил средние и небольшие фрермерские хозяйства уступают дорогу крупным компаниям. Требуется постоянно вливать средства в новое оборудование, а подобные затраты себе могут позволить только единицы. Без масштабной инфраструктуры и дешёвого электричества небольшие фермы становятся неконкурентоспособными, в выигрыше те, у кого есть достаточно денег и присутствует доступ к «зелёной» энергии. Важной переменной остаётся доступ к дешёвому электричеству, благодаря чему гиганты готовы инвестировать в расширение мощностей сотни миллионов долларов. Это порождает ещё один феномен, который принято называть цифровое неравенство. Криптовалюта, которая задумывалась как демократичная и открытая, фактически стала инструментом укрепления экономических барьеров. Доступ к майнингу и прибыль от него всё больше концентрируются в руках ограниченного круга лиц, тогда как из-за высокой стоимости и постоянных курсовых перепадов Bitcoin перестал быть привлекательным активом для обычных людей.

Несмотря на критику, ограничения и рост затрат, индустрия не подаёт признаков замедления. Напротив, крупные корпорации продолжают инвестировать в создание новых дата-центров, разработку энергоэффективных чипов и внедрение альтернативных алгоритмов. Некоторые блокчейны уже перешли с Proof-of-Work на Proof-of-Stake (как это сделал Ethereum), что снижает энергопотребление в сотни раз. Но биткоин, как самый популярный и «консервативный» проект, продолжает работать по старой схеме. Это означает, что в ближайшие годы проблема никуда не исчезнет. Более того, по мере роста интереса к криптовалютам, особенно в развивающихся странах, энергопотребление может вырасти ещё сильнее.

На самом деле глобальное сообщество уже обсуждает меры, способные снизить вред от криптодобычи. Среди них значится переход на возобновляемые источники, развитие энергоэффективных алгоритмов и даже введение углеродных квот для дата-центров. Несмотря на подобные инициативы, основным двигателем индустрии остаётся прибыль, ведь именно эта переменная продолжает диктовать правила игры. Вопрос лишь в том, сколько ещё ресурсов готова потратить планета ради того, чтобы кто-то мог купить себе виртуальную обезьяну в NFT или заработать на разнице курсов. 

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#криптовалюты #биткоин #bitcoin
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