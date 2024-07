Всё это происходило в присутствии журналистов и спонсоров Демократической партии, тогда как никто не знает, насколько плох Байден за зарытыми дверями

Дебаты между Байденом и Трампом стали оглушительным провалом действующего президента. Согласно опросам, больше 70% американцев считают, что сонный Джо не способен выполнять возложенные на него обязанности. Мало того, многие задаются вопросом: а кто же сегодня правит страной? Ответы на эти вопросы администрация президента не даёт, но уже несколько дней в рядах Демократической партии идут бурные дискуссии о смене кандидата. Что любопытно, представители партии до сих пор не выставили кандидата на выборы, но пока неясно, какое решение будет принято. В прессе пишут, что часть Демократов не видит смысла в смене кандидата, поскольку ни один из возможных претендентов не способен сравниться по популярности с действующим президентом. А между тем в рамках дебатов стало очевидно, что Байден уже не способен выполнять свои обязанности и не потянет второй срок.

Особенно интересной считается реакция американских СМИ. Долгое время крупные издания старательно делали вид, что не замечают признаков деменции у Байдена, но после дебатов начали писать на эту тему с завидной регулярность. На этот раз отличились авторы The New York Post. Журналисты решили пересмотреть видео с интервью президента за последние пять месяцев и выяснили, что только за это время было несколько случаев, когда сонный Джо демонстрировал признаки умственного упадка. Источники, близкие к президенту, рассказали журналистам о значительных проблемах действующего лидера, называя недавние дебаты «шоу ужасов». Обычно всё это видит только ограниченный круг лиц. За закрытыми дверями Байден может расслабиться, но сотрудники Белого дома подписывают специальные документы, запрещающие делиться подробностями увиденного. Скорее всего, после фиаско сонного Джо на выборах часть информации станет достоянием общественности, но пока сведения поступают в прессу с большим скрипом.

Авторы The New York Post подчёркивают, что особенно разочарованы были спонсоры Демократической партии. Многие бизнесмены активно участвовали в президентской гонке, собирая средства для предвыборной компании. После увиденного на сцене эти люди не хотят поддерживать дряхлеющего старика, требуя от руководства партии принять меры. Журналисты пишут, что медики фиксируют быстрое ухудшение когнитивных функций президента. Особенно всё стало плохо за последние шесть месяцев. Байден целую неделю отсутствовал на сцене. Его пичкали лекарствами и проводили самые различные процедуры, которые позволили вернуть ему нормальную физическую форму. Президент простоял на сцене два часа, что довольно сложно даже в более молодом возрасте. И всё же, вернуть Байдену утерянные когнитивные навыки не вышло. Авторы The New York Post утверждают, что за последний год было не меньше 20 случаев, когда президент буквально зависал, демонстрируя всем собравшимся полную беспомощность. Иногда подобные инциденты фиксировали журналисты, но чаще всего пресса предпочитала не снимать ролики с дряхлеющим лидером страны. На этом фоне можно заметить, что всё громче звучат заявления представителей Белого дома, рассказывающих об отличном самочувствии президента. Всё это явно не соответствует реальности, а недавно убедиться в лживости подобных заявлений могли десятки миллионов американцев.

Источники в Белом доме уверяют, что о проблемах знал бывшей глава администрации президента. Рон Клэйн отвечал за подготовку Байдена к дебатам, но не предпринял ничего, чтобы отменить эфир. Перечислять все случаи, когда президент впадал в ступор, нет никакого смысла. В Американских СМИ пишут о любопытном эпизоде, который произошёл год назад в старом ресторане Four Seasons на Парк-авеню. Байден выступал на сцене, собирая средства на предвыборную компанию. В какой-то момент он буквально застыл. Поскольку в зале не было прессы, то некому было всё это снимать. В таком состоянии президент простоял довольно долго, после чего к нему подошли помощники и с трудом спустили сонного Джо со сцены. Вместо Байдена поставили стул, который символизировал присутствие президента. Уже достаточно давно было очевидно, что интеллектуальное состояние Байдена становится всё более плачевным. Почему спонсоры Демократов не начали бить тревогу заранее, остаётся только догадываться. Многие влиятельные лица видели зависшего Байдена не раз, но продолжали верить, что президент выздоровеет. Журналисты не публиковали шокирующие кадры, ну а рядовые американцы и вовсе пытались не думать о плохом. Сегодня, когда думать приходится, на ум сторонникам действующего президента приходят только плохие мысли. Многие спонсоры Демократов отмечают, что даже если Байден каким-то образом и победит при помощи административного ресурса, то продержаться 4 года на своём посту он не сможет. Количество инцидентов растёт, ну а всё это время кото-то другой управляет страной. Поговаривают, что это супруга Байдена взяла контроль над Белым домом, принимая ключевые решения. Также влиятельным считается Барак Обама, пытающийся протолкнуть на пост президента свою жену. Кто в итоге победит, остаётся только догадываться.