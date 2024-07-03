Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
The New York Post: за последний год Байден 20 раз демонстрировал признаки умственного упадка
Всё это происходило в присутствии журналистов и спонсоров Демократической партии, тогда как никто не знает, насколько плох Байден за зарытыми дверями

Дебаты между Байденом и Трампом стали оглушительным провалом действующего президента. Согласно опросам, больше 70% американцев считают, что сонный Джо не способен выполнять возложенные на него обязанности. Мало того, многие задаются вопросом: а кто же сегодня правит страной? Ответы на эти вопросы администрация президента не даёт, но уже несколько дней в рядах Демократической партии идут бурные дискуссии о смене кандидата. Что любопытно, представители партии до сих пор не выставили кандидата на выборы, но пока неясно, какое решение будет принято. В прессе пишут, что часть Демократов не видит смысла в смене кандидата, поскольку ни один из возможных претендентов не способен сравниться по популярности с действующим президентом. А между тем в рамках дебатов стало очевидно, что Байден уже не способен выполнять свои обязанности и не потянет второй срок. 

реклама

Особенно интересной считается реакция американских СМИ. Долгое время крупные издания старательно делали вид, что не замечают признаков деменции у Байдена, но после дебатов начали писать на эту тему с завидной регулярность. На этот раз отличились авторы The New York Post. Журналисты решили пересмотреть видео с интервью президента за последние пять месяцев и выяснили, что только за это время было несколько случаев, когда сонный Джо демонстрировал признаки умственного упадка. Источники, близкие к президенту, рассказали журналистам о значительных проблемах действующего лидера, называя недавние дебаты «шоу ужасов». Обычно всё это видит только ограниченный круг лиц. За закрытыми дверями Байден может расслабиться, но сотрудники Белого дома подписывают специальные документы, запрещающие делиться подробностями увиденного. Скорее всего, после фиаско сонного Джо на выборах часть информации станет достоянием общественности, но пока сведения поступают в прессу с большим скрипом. 

Авторы The New York Post подчёркивают, что особенно разочарованы были спонсоры Демократической партии. Многие бизнесмены активно участвовали в президентской гонке, собирая средства для предвыборной компании. После увиденного на сцене эти люди не хотят поддерживать дряхлеющего старика, требуя от руководства партии принять меры. Журналисты пишут, что медики фиксируют быстрое ухудшение когнитивных функций президента. Особенно всё стало плохо за последние шесть месяцев. Байден целую неделю отсутствовал на сцене. Его пичкали лекарствами и проводили самые различные процедуры, которые позволили вернуть ему нормальную физическую форму. Президент простоял на сцене два часа, что довольно сложно даже в более молодом возрасте. И всё же, вернуть Байдену утерянные когнитивные навыки не вышло. Авторы The New York Post утверждают, что за последний год было не меньше 20 случаев, когда президент буквально зависал, демонстрируя всем собравшимся полную беспомощность. Иногда подобные инциденты фиксировали журналисты, но чаще всего пресса предпочитала не снимать ролики с дряхлеющим лидером страны. На этом фоне можно заметить, что всё громче звучат заявления представителей Белого дома, рассказывающих об отличном самочувствии президента. Всё это явно не соответствует реальности, а недавно убедиться в лживости подобных заявлений могли десятки миллионов американцев. 

Источники в Белом доме уверяют, что о проблемах знал бывшей глава администрации президента. Рон Клэйн отвечал за подготовку Байдена к дебатам, но не предпринял ничего, чтобы отменить эфир. Перечислять все случаи, когда президент впадал в ступор, нет никакого смысла. В Американских СМИ пишут о любопытном эпизоде, который произошёл год назад в старом ресторане Four Seasons на Парк-авеню. Байден выступал на сцене, собирая средства на предвыборную компанию. В какой-то момент он буквально застыл. Поскольку в зале не было прессы, то некому было всё это снимать. В таком состоянии президент простоял довольно долго, после чего к нему подошли помощники и с трудом спустили сонного Джо со сцены. Вместо Байдена поставили стул, который символизировал присутствие президента. Уже достаточно давно было очевидно, что интеллектуальное состояние Байдена становится всё более плачевным. Почему спонсоры Демократов не начали бить тревогу заранее, остаётся только догадываться. Многие влиятельные лица видели зависшего Байдена не раз, но продолжали верить, что президент выздоровеет. Журналисты не публиковали шокирующие кадры, ну а рядовые американцы и вовсе пытались не думать о плохом. Сегодня, когда думать приходится, на ум сторонникам действующего президента приходят только плохие мысли. Многие спонсоры Демократов отмечают, что даже если Байден каким-то образом и победит при помощи административного ресурса, то продержаться 4 года на своём посту он не сможет. Количество инцидентов растёт, ну а всё это время кото-то другой управляет страной. Поговаривают, что это супруга Байдена взяла контроль над Белым домом, принимая ключевые решения. Также влиятельным считается Барак Обама, пытающийся протолкнуть на пост президента свою жену. Кто в итоге победит, остаётся только догадываться. 

#политика #байден
1
Показать комментарии (1)
Der Spiegel: Россия захватила рынок удобрений Европы и угрожает продовольственной безопасности ЕС
Financial Times: ВС Великобритании не смогут защитить страну в случае военного конфликта с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
5
На Eurosatory 2024 была представлена ракетная установка FZ231 для борьбы с беспилотниками
2
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
4
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
1
Российский «Микрон» готов начать массовое производство чипов по 65-нм узлу, но только в 2028г
7
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
9
Марсианский орбитальный аппарат "Одиссей" сделал снимок самого большого вулкана в Солнечной системе
+
Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
+
Оверклокеры смогли держать Core i9-14900KF холодным на скорости 7.5ГГц с помощью кулера за $10 000
2
HKC/Sambada выходит на рынок видеокарт с серий Intel Arc Alchemist
1
Galaxy S25 сможет запустить Genshin Impact со скоростью 120 кадров в секунду
3
РКК "Энергия" разрабатывает дроны для новой российской космической станции
9
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
7
В новой игре от Bend Studio ожидается сюжетная кампания
+
Metaphyuni представила новый мини ПК Genesis Cube с процессором Ryzen 7 8845HS
+
Названа стоимость всех модификаций смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch 7
3
Пентагон начнёт использовать мощности своих суперкомпьютеров в качестве облачных вычислений
2
Tesla представила систему самоочистки своих автономных роботакси Cybercab
+
Xiaomi выпустила нефициальное обновление HyperOS 1.5 со множеством изменений
1
Все большее число американцев перестает рассматривать для покупки электромобили
+

Популярные статьи

Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
22
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
10
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
10
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
20
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
4
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
22
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
1
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
3

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
12:59
Больше половина авиафлота - отечественное. И доля увеличивается. Даже Китай российские движки для своих самолётов заказывал до начала СВО. Продажи и производство автомобилей растут, в том числе и отеч...
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
Red Line
12:59
Замминистра по сравнению с минобороны мелкий чинуша, особенно когда у минобороны замов 4
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
Александр
12:59
То то амеры и гейропейцы в ахере, как так, во время СВО так мало мирных жителей гибнет, а те что гибнут, в основном хохлы и убивают.
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
erno
12:59
Да с геологией плохо у тебя. Природные ресурсы земля - матушка производит. А качаете и технологиями пользуетесь советскими. Так же и с ядерным оружием.
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
glavhyilo
12:59
несколько десятков лет назад и такое бывало тоже.
Telegraph: Двери для Украины в НАТО закрыты из-за высокой коррупции в стране
Легенда
12:58
не. это на втором компе там у мя амудекал стоит. и когда амудятлы рекламируют амуде карты , я просто включаю второй комп и желание амудню покупать проподает.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Азамат Багатов
12:57
Это уже после того, как Александр Витальевич твой дымоход почистил за 20 штук?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Александр
12:56
Завидуйте молча. Вы-ж в гейропке всегда русским завидовали. Ну оно и неудивительно, на территории даже моей Ростовской области могли бы разместиться Бельгия, Голландия и Дания вместе взятые, а это маа...
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
Red Line
12:56
Какое развитие промышленности лол Ты посмотри, что стало с автопромом после начала войны, или что с гражданской авиацией. И у кого тут ещё фанатизм
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
erno
12:56
В отличии от России , они их просто стирают с лица земли в реале.
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем