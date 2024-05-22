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Bublik1
Человек, придумавший букву «i» в смартфонах Apple, предложил сменить название iPhone
Впервые префикс «i» появился в продукции американской компании ещё в 1988 году

Психология человека такова, что мы сильно привязываемся к определённым вещам, а после с большим трудом привыкаем к чему-то новому. Есть люди, для которых сменить бренд смартфона так же легко, как сходить в супермаркет, но большая часть из нас даже в мелочах руководствуется привычками.

Именно на этом основана наука маркетинга, ну а тысячи специалистов делают всё, чтобы мы выбрали ту или иную продукцию. Если человеку понравится вкус газировки или пива, то с высокой долей вероятности он продолжит покупать эту продукцию, даже несмотря на разницу в цене с более выгодными предложениями.

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Точно такая же логика действует и с известными брендами одежды. Отличий от массовых товаров такая продукция почти не имеет, но стоит ощутимо дороже. Всё ещё сложнее со смартфонами и другой носимой электроникой, ведь кроме бренда мы привыкаем к определённой экосистеме. 

Производители осознают особенности психологии потенциальных покупателей, поэтому стремятся сделать всё для создания как можно большего количества так называемых якорей. Например, вы долгое время пользовались смартфонами Samsung, но решили опробовать китайскую Realme. Визуально аппараты похожи, но на поверку выясняется, что программная оболочка сильно отличается. Если в вашем окружении никто не знает о существовании этой компании, то знакомые начнут над вами потешаться, не говоря уже о первых днях неудобства, ведь найти нужные настройки будет нелегко.

Простой пример, автор данного материала купил смартфон одного и того же бренда. Первый был выпущен в 2020 году, тогда как второй к 2023. Программная часть осталась без изменений, но по непонятной причине разработчики поменяли местами иконки мобильного интернета и Wi-Fi. Даже спустя месяц использования такое нововведение вызывает неудобство. Но даже если вы перейдёте с Samsung на любой другой китайский смартфон, то не ощутите тех сложностей, с которыми приходится сталкиваться тем, кто меняет телефон на операционной системе Android на гаджет Apple (или наоборот).

Экосистема там считается максимально закрытой, а владельцы яблочных смартфонов по непонятной причине считают себя победителями по жизни и даже не подозревают, что такое мнение им было навязано маркетологами. Повторяя мантру о существовании некого клуба Apple, люди в очередной раз доказывают силу бранда, а в данном случае большую часть яблочной продукции объединяет одна маленькая буква. Если покопаться в истории, то можно выяснить, что префикс «i» был придуман Кеном Сигаллом в 1988 году. Тогда Стив Джобс назначил Кена креативным директором рекламного агентства, что привело к появлению продукта под названием iMac. На самом деле всю работу выполнили инженеры, тогда как сам Сигалл только придумал название, но с тех пор именно буква «i» стала символом яблочной продукции. В какой-то момент появились iPod, iPad и iPhone, а каждый новый гаджет непременно включал маленькую букву, ставшую символом успеха для Apple. На самом деле с тех пор Сигалл не сидел сложа руки, создавая новые рекламные линейки и продвигая их в народ, но в историю он войдёт как человек, придумавший самый главный бренд на планете. Некоторые китайские компании пытались копировать название Apple, но не добились значимых результатов, со временем отказавшись от бесполезной затеи. Похоже, название работает только вместе с надкушенным яблоком, ну а сам Сигалл имеет на этот счёт своё мнение. 

По его словам, Apple нужно перестать цепляться за старое, ведь попытки ухватиться за привычный бренд мешают инновациям. iPhone стал слишком узнаваемым продуктом, а его успех опасно зависит от одной буквы. Разработчики не решаются на ребрендинг и не готовы вносить в свою продукцию действительно важные изменения. Годами компания топчется на месте, тогда как могла бы расширить рынок за счёт новой продукции. Но для того, чтобы пойти вперёд, требуется закрыть предыдущую главу, в которой главным действующим героем стала одна буква. Сигалл уверен, что нужно как можно быстрее избавиться от префикса «i» в названии большей части продукции Apple, ведь попытки держаться за прошлое мешают руководству смотреть в будущее.

Эксперты полагают, что такой шаг может дорого обойтись для американской компании, поскольку значительная часть покупателей из года в год ориентируется на узнаваемый бренд. Если iPhone будет называться иначе, то это может привести к самым негативным последствиям для продаж. Сигалл уверен, что ребрендинг не помешает продажам, ну а аналитики заметили, что яблочная компания довольно давно пытается отойти от злополучной буквы в названии. Например, сервис Apple TV первоначально должен был назваться iTV, тогда как умные часы Apple Watch долгое время анонсировались инсайдерами под именем iWatch. Очки дополненной реальности получили название Apple Vision Pro, а всё это говорит о том, что яблочная компания пытается снизить зависимость от одной буквы, указывая в названии имя собственного бренда.

Будет ли принято решение изменить название iPhone, нам остаётся только догадываться. Пока новые имена получает только уникальная продукция, аналогов которой ранее в линейке Apple не было. 

#apple #iphone
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