Cyberpunk 2077 стал настоящим испытанием для CD Projekt RED. Руководство польской студии совершило массу ошибок, а в результате проект оказался сырой и стал настоящим разочарованием. Технологические новшества соседствовали с гигантскими багами, когда у многих геймеров не было даже возможности пройти сюжетную линию. Со временем большая часть проблем оказалась решена, но игра так и останется в памяти миллионов в качестве провальной. Несмотря на это, проект окупился, а уже какое-то время CD Projekt RED занимается разработкой нескольких новых игр. Несколько дней назад были озвучены финансовые показатели (которые нас совершенно не интересуют). Так вот, команда разработчиков, которая долгое время занималась созданием дополнения Phantom Liberty, в полном составе была переведена на проект во вселенной Ведьмака.

Речь об игре, которая в настоящее время фигурирует под названием The Witcher 4. Интересными подробностями с журналистами итальянского издания Lega Nerd поделился Себастьян Калемба. Именно он отвечает за продолжение легендарной серии, поэтому знает намного больше, чем говорит. Прежде всего Калемба заявил, что перед ним не стоит задача сделать копию предыдущей серии, оставив без изменений хорошо себя зарекомендовавшие механики. В планах совершенно другая игра, которая при этом будет узнаваемой и сохранит фирменные элементы игровой Вселенной. Калемба уверен, что от студии требуется не сидеть на месте, а постоянно внедрять новые механики, генерировать интересные идеи и успешно внедрить всё это в The Witcher 4. Глава игрового подразделения не стал называть точных сроков выхода продолжения культовой серии, но указал, что она появится через несколько лет. К этому моменту нужно не только сохранить аудиторию преданных фанатов, но и привлечь новых геймеров. Студия снова хочет сделать революцию в жанре, поэтому The Witcher 4 окажется инновационной и уникальной. По его словам, главная идея заключается в том, чтобы создать действительно напряжённую историю. Игровой процесс станет интенсивным, что позволит превзойти популярность и хардкорность The Witcher 3. Что именно имеется в виду, Калемба не уточнил. Не исключено, что это будет решаться за счёт повышения сложности игрового процесса, когда противники получают слишком много сил, способны долго стоять на ногах и имеют в разы больше очков жизней, чем игровой персонаж.

Калемба отметил, что игроки получат большую свободу при настройке персонажа. Таким образом может быть решена гендерная проблема, которая в последнее время привела к массе негатива в сторону игровых студий. Проще говоря, геймер сможет выбрать пол и внешний вид персонажа без строгой привязки, как это недавно было реализовано в Baldur's Gate 3. Глава игрового подразделения уверяет, что выбор не отразится на основном повествовании, а значит геймерам наконец дадут возможность поиграть не только за ведьмака, но и за ведьмачку. Другие подробности Калемба отказался раскрывать, сославшись на то, что до релиза ещё слишком много времени. Между тем он напомнил, что The Witcher 4 создаётся на движке Unreal Engine 5. Это позволит получить доступ к передовым технологиям, а также избежать многочисленных багов. Многие эксперты считают, что проблемы с Cyberpunk 2077 возникли из-за того, что движок собственной разработки оказался слишком сложным. Многие сотрудники CD Projekt RED не могли в нём досконально разобраться, тогда как Unreal Engine 5 лучше известен и заточен под самые разнообразные проекты.

А вот останется ли геймерам доступен Геральт из Ривии, или студия сосредоточится на другом персонаже, пока неясно. Калемба заявил, что команда разработчиков планирует расширить границы жанра РПГ. Не исключено, что он и сам не знает, что имеет в виду, но до релиза слишком много времени, а у самих разработчиков может даже не быть готового сценария. Именно поэтому в CD Projekt RED стараются напустить больше таинственности, используя популярные обороты и маркетинговые способы привлечения аудитории.