Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
The Witcher 4 выйдет через несколько лет – в игре можно будет впервые в серии выбрать пол персонажа
Это значит, что нам дадут поиграть не только ведьмаком, но и ведьмачкой

реклама

Cyberpunk 2077 стал настоящим испытанием для CD Projekt RED. Руководство польской студии совершило массу ошибок, а в результате проект оказался сырой и стал настоящим разочарованием. Технологические новшества соседствовали с гигантскими багами, когда у многих геймеров не было даже возможности пройти сюжетную линию. Со временем большая часть проблем оказалась решена, но игра так и останется в памяти миллионов в качестве провальной. Несмотря на это, проект окупился, а уже какое-то время CD Projekt RED занимается разработкой нескольких новых игр. Несколько дней назад были озвучены финансовые показатели (которые нас совершенно не интересуют). Так вот, команда разработчиков, которая долгое время занималась созданием дополнения Phantom Liberty, в полном составе была переведена на проект во вселенной Ведьмака.

реклама

Речь об игре, которая в настоящее время фигурирует под названием The Witcher 4. Интересными подробностями с журналистами итальянского издания Lega Nerd поделился Себастьян Калемба. Именно он отвечает за продолжение легендарной серии, поэтому знает намного больше, чем говорит. Прежде всего Калемба заявил, что перед ним не стоит задача сделать копию предыдущей серии, оставив без изменений хорошо себя зарекомендовавшие механики. В планах совершенно другая игра, которая при этом будет узнаваемой и сохранит фирменные элементы игровой Вселенной. Калемба уверен, что от студии требуется не сидеть на месте, а постоянно внедрять новые механики, генерировать интересные идеи и успешно внедрить всё это в The Witcher 4. Глава игрового подразделения не стал называть точных сроков выхода продолжения культовой серии, но указал, что она появится через несколько лет. К этому моменту нужно не только сохранить аудиторию преданных фанатов, но и привлечь новых геймеров. Студия снова хочет сделать революцию в жанре, поэтому The Witcher 4 окажется инновационной и уникальной. По его словам, главная идея заключается в том, чтобы создать действительно напряжённую историю. Игровой процесс станет интенсивным, что позволит превзойти популярность и хардкорность The Witcher 3. Что именно имеется в виду, Калемба не уточнил. Не исключено, что это будет решаться за счёт повышения сложности игрового процесса, когда противники получают слишком много сил, способны долго стоять на ногах и имеют в разы больше очков жизней, чем игровой персонаж.

Калемба отметил, что игроки получат большую свободу при настройке персонажа. Таким образом может быть решена гендерная проблема, которая в последнее время привела к массе негатива в сторону игровых студий. Проще говоря, геймер сможет выбрать пол и внешний вид персонажа без строгой привязки, как это недавно было реализовано в Baldur's Gate 3. Глава игрового подразделения уверяет, что выбор не отразится на основном повествовании, а значит геймерам наконец дадут возможность поиграть не только за ведьмака, но и за ведьмачку. Другие подробности Калемба отказался раскрывать, сославшись на то, что до релиза ещё слишком много времени. Между тем он напомнил, что The Witcher 4 создаётся на движке Unreal Engine 5. Это позволит получить доступ к передовым технологиям, а также избежать многочисленных багов. Многие эксперты считают, что проблемы с Cyberpunk 2077 возникли из-за того, что движок собственной разработки оказался слишком сложным. Многие сотрудники CD Projekt RED не могли в нём досконально разобраться, тогда как Unreal Engine 5 лучше известен и заточен под самые разнообразные проекты. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

А вот останется ли геймерам доступен Геральт из Ривии, или студия сосредоточится на другом персонаже, пока неясно. Калемба заявил, что команда разработчиков планирует расширить границы жанра РПГ. Не исключено, что он и сам не знает, что имеет в виду, но до релиза слишком много времени, а у самих разработчиков может даже не быть готового сценария. Именно поэтому в CD Projekt RED стараются напустить больше таинственности, используя популярные обороты и маркетинговые способы привлечения аудитории.

#ведьмак #the witcher 4
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

CD Projekt RED выпустит уникальные полноразмерные шлемы Короля Дикой Охоты
CD Project RED анонсировала утилиту для создания модов к игре The Witcher 3: Wild Hunt
В CDPR заявили, что The Witcher 4 на несколько уровней превзойдет легендарную The Witcher 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
7
Германию захлестнула волна банкротств – разоряется крупный бизнес с годовым доходом свыше €50 млн
8
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
7
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
9
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
1
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
+
Новейший БТР российской армии БТ-3Ф способен уничтожить танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2
4
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Турция представила противотанковую ракету с дальностью действия в 4 раза больше, чем у американской
2
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
4
Telegraph: Спутники Starlink могут стать законной целью для ВС РФ
6
В Северной Америке люди выстраиваются в очереди, чтобы просто посмотреть на Cybertruck
3
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
Использование памяти DDR5 в игровых ПК не имеет смысла — она быстрее DDR4 всего на 5%
21
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
ИИ подвергает сомнению теорию о вымирании динозавров от астероида
10
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
В Украине разоблачили хакеров с доходом более $82 млн
1
В России возобновится производство Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, но есть нюанс
3
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
55
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
22
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
+
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
41
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
10

Сейчас обсуждают

devchidable
19:46
Вроде бы и россияни были в восторге от США в году так 2007 или 2012. Был и у нас в России президент, который разбирался в гаджетах и интернете, встречался с самим Джобсом, только вот что он сейчас гов...
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
erno
19:45
И что в этом хорошего
Reuters: Путин не будет рассматривать мирное урегулирование украинского кризиса до итогов президентских выборов в США
mahaleksmos
19:40
Главные потребители это промышленость. Нет промышленности. ТАм и газ не нужен будет))) как то так. Я думаю китай с удовольствием заместит продукцию германии и тд.
ВС РФ освободили Артемовское в ДНР, которое не смогли в свое время взять даже ЧВК "Вагнер"
Дмитрий Малинин
19:35
Все покупают через Озон и Алиэкспресс-я сам купил 7600 х и ещё 5-6 человек знаю и все Амд взяли в этом году. Я и не знаю зачем тут покупать если 7900 хтх от Асус там за 100 к взял, а у нас она будет ...
В России обвалились продажи процессоров Intel и AMD – красные потеряли 98% в денежном эквиваленте
beltar
19:29
А можно не через задницу оформлять результаты?
Тестирование Celeron G6900+1660 DDR5 в 3DMark 14 и немного в играх
Китя.
19:27
Держи заслужил.
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
beltar
19:25
BFME 2 вышла в 2006-ом. Нормальная игра.
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
Дмитрий Тимофеев
19:24
Все правильно)
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Сергей Лутыка
19:16
Он у меня даже с Last of Us справлялся, но так это неторопясь ))) Разница ощутима, так что не жалею что апгрейдился
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Eppius
19:16
И пусть мигает дальше. Да поярче.
Тайвань по-прежнему "мигает красным", несмотря на оттепель в отношениях между Китаем и США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем