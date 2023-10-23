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Bublik1
США сократили военную помощь Украине на 90% и предпочитают поставлять оружие Израилю
Аналитики уверены, что уже через месяц у ВСУ наступит острый дефицит боеприпасов

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Ещё недавно американские власти уверяли, что продолжат поддерживать Украину при любом раскладе, рассказывая о намерении и дальше поставлять Зеленскому оружие и боеприпасы. Казалось, что остановить Байдена не удастся, а первые изменения будут заметны только после избрания нового президента США. Что же, конфликт на Ближнем Востоке оказался для украинских властей холодным душем, поставив перед Белым домом массу сложных дилемм. Некоторые аналитики уверяют, что происходящее для Байдена выгодно, ведь он получил возможность оправдать свой уход из Украины, вот только такие выводы явно преждевременны. Всё дело в том, что положение на Ближнем Востоке ухудшается, а США не способны предложить ничего, кроме двух авианосцев и запугивания глав государств при помощи оружия массового поражения. 

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Похоже, выбора у США нет, а попытки успеть везде только усугубляют кризис. По данным The New York Times, октябрь 2023 года доказал неспособность американских властей выполнять свои обязательства, поскольку именно в этом месяце был зафиксирован наименьший объём военной помощи Украине с начала СВО. Журналисты отмечают, что тенденция к сокращению военной помощи становится всё более явной, а значит уже скоро Киеву придётся умерить свои аппетиты. В The New York Times полагают, что Байден уже сделал выбор, ведь в настоящее время для него более важна поддержка давнего союзника в лице Израиля, чем противостояние с Россией. Оба направления для США крайне болезненны, но если не сделать выбор, то без негативных последствий не обойтись. 

Журналисты напоминают, что недавно Израилю ушли 155-мм снаряды, которые должны были поступить украинской армии. В Белом доме заявили, что подобные ограничения не скажутся на боеспособности ВСУ, но аналитики уверены, что снижение объёмов военной поддержки негативно отразится на потенциале украинской армии. Уже спустя месяц активных боевых действий командованию придётся перейти к жёсткой экономии, что вынудит прекратить все наступательные операции и перейти к глухой обороне. Представители The New York Times пишут, что украинское командование уже приняло решение ввести ограничения на использование боеприпасов. До офицеров донесли мысль, что снаряды нужно применять осторожно, сосредотачивая огонь на наиболее опасных направлениях. Когда можно обойтись без артиллерии, лучше бросать в бой штурмовые отряды, поскольку восполнить мобилизационный ресурс сегодня проще, чем получить новое оружие и боеприпасы от дядюшки Сэма. 

Более откровенно на этот счёт высказался бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс в интервью Dialogue Works. По его словам, конфликты в Украине и в Израиле оказались разрушительными для мирового порядка, когда ведущая роль и право принятия единоличных решения оставалось за США. Сегодня многие страны открыто игнорируют указания из Белого дома, а некоторые и вовсе указывают американцам на дверь. Очевидно, что участие в конфликтах истощает ресурсы США, а многие приходят к выводу, что если янки не смогли поддержать Украину, то окажутся не способны спасти Израиль. Аналитик отсылает нас к статье в The Financial Times, авторы которой уверяют, что борьба с глобальным Югом проиграна. Он считает, что все попытки переломить ход событий в Украине были напрасными, а очередное поражение в Израиле поставит под угрозу не только отношения с глобальным Югом, но и положение Запада на мировой арене. 

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Ларри Джонс полагает, что мировой порядок, установленный после завершения Второй мировой, претерпевает значительные изменения. Долгое время США, Великобритания и Франция доминировали в мире, а такие страны, как Китай и Россия, считались менее значимыми. Ранее, когда Израиль вступал в конфликты с соседями, США работали на дипломатическом уровне, чтобы урегулировать ситуацию. Вот только сегодня на Ближнем Востоке наблюдается открытое игнорирование всех попыток Байдена принудить палестинцев к миру на условиях Израиля. При этом украинское контрнаступление оказалось неудачным. Россия продолжает двигаться вперёд, а Зеленский бросает в бой всё больше людей, неся огромные потери. С приходом холодов и исчезновению листвы и травы ВСУ будет труднее перебрасывать резервы, Украина истощена, а сегодня у США нет ни сил, ни влияния на поддержку Киева. Но если ещё недавно Белый дом мог себе позволить выделять Украине некоторое количество оружия для поддержания ВСУ в состоянии боеготовности, то конфликт в Израиле вынудит США расставить приоритеты, где Киеву просто нет места. 

#украина #аналитика #сво
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