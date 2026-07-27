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MediaTek может представить сразу три новых чипсета серии Dimensity 9600
Запуск новой линейки ожидается в сентябре.
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Компания MediaTek может работать сразу над тремя новыми чипсетами серии Dimensity 9600, что следует из сообщения информатора Smart Chip Insider, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: MediaTek

Утверждается, что в новую линейку войдут два новых чипа, Dimensity 9600 Pro и Dimensity 9600 Pro Max, основанные на более продвинутом технологическом процессе TSMC N2P и отличающиеся друг от друга конфигурацией и тактовыми частотами, тогда как третий, Dimensity 9600s, будет представлять собой переименованную версию Dimensity 9500 и выпускаться по техпроцессу N3P, конкурируя с предстоящим Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

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Ожидается, что одними из первых моделей на Dimensity 9600 станут стандартный Oppo Find X10 и представители серии Vivo X500, тогда как смартфоны Oppo Find X10 Pro и X10 Pro Max могут обзавестись SoC Dimensity 9600 Pro и 9600 Pro Max соответственно. Анонс новой линейки чипсетов MediaTek, по слухам, состоится в сентябре текущего года.

#mediatek #dimensity 9600
Источник: gizmochina.com
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