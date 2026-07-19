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RedMagic Astra 2 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 поравнялся с ROG Xbox Ally X в GTA V и RDR 2
При этом планшет потреблял в полтора-два раза меньше энергии.
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Современные мобильные устройства оснащаются мощными SoC, позволяющими демонстрировать высокие результаты в популярных играх, что и показал энтузиаст YouTube-канала Dame Tech, сравнив планшет RedMagic Astra 2 с портативной игровой консолью ROG Xbox Ally X в Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.

Источник фото: Gizmochina/Dame Tech/YouTube

Игровой планшет RedMagic Astra 2 основан на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и дополнен специальным чипом RedMagic RedCore R4, излишки тепла от которых отводятся при помощи активной системы жидкостного охлаждения, тогда как ROG Xbox Ally X оснащается быстрым процессором AMD Ryzen Z2 Extreme.

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Тесты показывают, что в GTA V при разрешении 720p и очень высоких настройках планшет RedMagic Astra 2 и консоль ROG Xbox Ally X демонстрируют примерно равную производительность, обеспечивая более 70 fps, а в Red Dead Redemption 2 при аналогичном разрешении и высоких настройках модель на Snapdragon 8 Elite Gen 5 сначала обгоняла своего соперника, но потом оказалась чуть позади, что может быть вызвано перегревом, так как температурные показатели превышали 100 °C.

Источник фото: Gizmochina/Dame Tech/YouTube

Источник фото: Gizmochina/Dame Tech/YouTube

При этом в процессе тестов RedMagic Astra 2 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 потреблял в полтора-два раза меньше энергии по сравнению с ROG Xbox Ally X на Ryzen Z2 Extreme. Вполне вероятно, что дополнительное охлаждение позволило бы планшету обеспечить более высокие показатели fps.

#snapdragon 8 elite gen 5 #ryzen z2 extreme #rog xbox ally x #redmagic astra 2
Источник: gizmochina.com
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