Компания Xiaomi приступила к развёртыванию своей новой версии оболочки HyperOS 3.3 на базе новейшей ОС Android 17, пишет издание Gizmochina со ссылкой на материал Ximitime.
Сообщается, что первыми обновление HyperOS 3.3 получат смартфоны Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra, для которых глобальная и европейская сборки выходят в виде публичного релиза, а также Xiaomi 15T Pro — для данной модели глобальная версия будет распространяться через Mi Pilot.
С учётом того, что сборки основаны на ОС Android 17, их размер достаточно велик — для Xiaomi 17 Ultra он достигает 9,5 ГБ, а для Xiaomi 17 и Xiaomi 15T Pro составляет 7,5 ГБ. Отмечается, что HyperOS 3.3 представляет собой основу для предстоящего апдейта HyperOS 4 и не получит заметных улучшений, ограничившись лишь повышением стабильности и наличием патча безопасности за июнь текущего года.
Масштабное же обновление ожидается с выходом HyperOS 4, которая принесёт целый ряд нововведений и, по слухам, дебютирует в августе текущего года с последующим началом развёртывания для ряда мобильных устройств с сентября.