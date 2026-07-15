Апдейт получили несколько моделей Xiaomi.

Компания Xiaomi приступила к развёртыванию своей новой версии оболочки HyperOS 3.3 на базе новейшей ОС Android 17, пишет издание Gizmochina со ссылкой на материал Ximitime.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что первыми обновление HyperOS 3.3 получат смартфоны Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra, для которых глобальная и европейская сборки выходят в виде публичного релиза, а также Xiaomi 15T Pro — для данной модели глобальная версия будет распространяться через Mi Pilot.

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С учётом того, что сборки основаны на ОС Android 17, их размер достаточно велик — для Xiaomi 17 Ultra он достигает 9,5 ГБ, а для Xiaomi 17 и Xiaomi 15T Pro составляет 7,5 ГБ. Отмечается, что HyperOS 3.3 представляет собой основу для предстоящего апдейта HyperOS 4 и не получит заметных улучшений, ограничившись лишь повышением стабильности и наличием патча безопасности за июнь текущего года.

Масштабное же обновление ожидается с выходом HyperOS 4, которая принесёт целый ряд нововведений и, по слухам, дебютирует в августе текущего года с последующим началом развёртывания для ряда мобильных устройств с сентября.