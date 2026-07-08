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Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестирована на ПК с RX 580 и Ryzen 5 5600
Тестовый ПК снабдили 16 ГБ ОЗУ DDR4.
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Эксперты продолжают тестировать Assassin’s Creed Black Flag Resynced, которая станет доступна для геймеров 9 июля, на бюджетных видеокартах — чуть ранее игра была протестирована на целом ряде доступных моделей Nvidia, а в свежем видеоролике YouTube-канала Christo Gevedjov настал черёд AMD Radeon RX 580 8 ГБ.

Источник фото: Polygon/Ubisoft Singapore/Ubisoft

Тестовая сборка, оснащённая процессором Ryzen 5 5600 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4, обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • 1080p, пресет Ultra Low, Native – 34 fps/28 fps
  • 1080p, пресет Ultra Low, FSR Balanced – 58 fps/43 fps
  • 1080p, пресет Very Low, Native – 33 fps/27 fps
  • 1080p, пресет Very Low, FSR Balanced – 53 fps/41 fps
  • 1080p, низкие настройки, FSR Balanced – 43 fps/34 fps
  • 1080p, средние настройки, Native – 25 fps/21 fps
  • 1080p, средние настройки, FSR Balanced – 40 fps/31 fps
  • 1080p, средние настройки, FSR Balanced, FG вкл. – 69 fps/57 fps
  • 1080p, высокие настройки, FSR Balanced – 35 fps/28 fps
  • 1080p, высокие настройки, FSR Performance, FG вкл. – 62 fps/50 fps
  • 1080p, очень высокие настройки, FSR Performance – 34 fps/24 fps
  • 1080p, очень высокие настройки, FSR Performance, FG вкл. – 56 fps/42 fps
  • 1080p, максимальные настройки, FSR Performance, FG вкл. – 41 fps/29 fps
  • 1080p, средние настройки, низкое качество RT, FSR Performance, FG вкл. – 61 fps/53 fps
  • 1440p, пресет Ultra Low, FSR Performance – 55 fps/43 fps
  • 4K, пресет Ultra Low, FSR Performance – 41 fps/34 fps
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Как показывают результаты тестов, RX 580 в паре с Ryzen 5 5600 обеспечивает приемлемую и даже высокую частоту кадров в разрешении 1080p, но для этого приходится или снижать настройки, или использовать технологию масштабирования FSR и генерацию кадров (FG), а в 1440p и 4K для играбельного fps снижение графической составляющей просто необходимо.

#assassin’s creed black flag resynced
Источник: youtube.com
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