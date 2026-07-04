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breaking-news
Intel объяснила увеличение цен процессоров Core Ultra 200S Plus высоким спросом и ростом затрат
CPU стали дороже на 30-50 долларов.
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Чуть ранее ряд изданий заметил, что стоимость процессоров Intel Core Ultra 200S Plus повысилась на 30-50 долларов США — Core Ultra 7 270K Plus подорожал с 299 до 349 долларов, цена Core Ultra 5 250K Plus увеличилась с 199 до 229 долларов, а Core Ultra 5 250KF Plus стал предлагаться за 214 долларов вместо 184. В разговоре с журналистом издания Hardware Luxx представитель Intel подтвердил повышение стоимости CPU, назвав основные причины данного шага, пишет сайт Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Как объяснили в Intel, негативное влияние на стоимость процессоров Core Ultra 200S Plus оказал высокий спрос на данные модели, а также рост затрат в цепочке поставок. Представитель компании отметил, что изменение ценников соответствует общей динамике рынка, ранее вынудившей Intel поднять цены и на ряд других продуктов.

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Издание отмечает, что рост стоимости процессоров Intel Core Ultra 200S Plus может ещё больше снизить их популярность, так как пользователи всё чаще выбирают модели от AMD.

#intel #core ultra 200s plus
Источник: wccftech.com
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