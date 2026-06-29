Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает изучать возможности новейшей версии технологии масштабирования AMD FSR 4.1.1 — в своём свежем видеоролике он сравнил работу апскейлера, работающего как с типом данных FP8, обычно применяемым для видеокарт Radeon RX 9000, так и INT8, который используется для видеоадаптеров предыдущих поколений.
Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой Radeon RX 9060 XT и 32 ГБ оперативной памяти, в разрешении 1440p с использованием FSR 4.1.1 в режиме Performance продемонстрировала следующие показатели частоты кадров:
- Cyberpunk 2077 (высокие настройки, RT вкл., высокая плотность толпы): FSR 4.1.1 (INT8) – 70 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 74 fps
- Crimson Desert (пресет Cinematic): FSR 4.1.1 (INT8) – 77 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 80 fps
- Clair Obscur: Expedition 33 (настройки Epic): FSR 4.1.1 (INT8) – 65 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 68 fps
- Alan Wake 2 (высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 65 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 71 fps
- Black Myth: Wukong (очень высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 82 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 86 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 100 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 109 fps
- Gothic 1 Remake (очень высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 74 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 78 fps
- Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 88 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 95 fps
- The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 75 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 80 fps
Тесты показывают, что использование типа данных FP8 позволяет FSR 4.1.1 обеспечивать более высокие показатели частоты кадров на Radeon RX 9060 XT по сравнению с INT8 (преимущество варьируется от 4 до 9 %) при меньшей задержке (1,4-1,7 мс против 2,1-2,6 мс).