Тестовый ПК оснастили процессором Ryzen 5 5600X.

Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает изучать возможности новейшей версии технологии масштабирования AMD FSR 4.1.1 — в своём свежем видеоролике он сравнил работу апскейлера, работающего как с типом данных FP8, обычно применяемым для видеокарт Radeon RX 9000, так и INT8, который используется для видеоадаптеров предыдущих поколений.

Источник фото: AMD

Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой Radeon RX 9060 XT и 32 ГБ оперативной памяти, в разрешении 1440p с использованием FSR 4.1.1 в режиме Performance продемонстрировала следующие показатели частоты кадров:

Cyberpunk 2077 (высокие настройки, RT вкл., высокая плотность толпы): FSR 4.1.1 (INT8) – 70 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 74 fps

Crimson Desert (пресет Cinematic): FSR 4.1.1 (INT8) – 77 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 80 fps

Clair Obscur: Expedition 33 (настройки Epic): FSR 4.1.1 (INT8) – 65 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 68 fps

Alan Wake 2 (высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 65 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 71 fps

Black Myth: Wukong (очень высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 82 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 86 fps

Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 100 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 109 fps

Gothic 1 Remake (очень высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 74 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 78 fps

Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 88 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 95 fps

The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки): FSR 4.1.1 (INT8) – 75 fps, FSR 4.1.1 (FP8) – 80 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Источник фото: NJ Tech/YouTube

реклама

Тесты показывают, что использование типа данных FP8 позволяет FSR 4.1.1 обеспечивать более высокие показатели частоты кадров на Radeon RX 9060 XT по сравнению с INT8 (преимущество варьируется от 4 до 9 %) при меньшей задержке (1,4-1,7 мс против 2,1-2,6 мс).

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;



