Microsoft исправила ошибку, которая негативно влияла на процесс завершения работы ОС.

Выпущенное компанией Microsoft необязательное обновление KB5095093 для Windows 11 решает целый ряд проблем, включая ошибку, которая приводила к более длительному завершению работы ряда устройств, пишет издание PCWorld.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Сообщается, что апдейт KB5095093 исправляет баг в компоненте Background Intelligent Transfer Service (BITS), используемом для обновлений в фоновом режиме или задач, связанных с загрузкой. Ошибка в этом компоненте уже некоторое время приводила к тому, что завершение работы Windows 11 происходило чуть дольше, что было связано с более длительной проверкой незаконченных процессов обновления при завершении работы устройств.

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Отмечается, что патч KB5095093 является необязательным, поэтому установить его придётся вручную. При этом не каждый пользователь сможет увидеть снижение времени выключения ПК, так как не все задержки связаны с компонентом BITS.