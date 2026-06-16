Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ протестировали в 007 First Light и ряде других современных игр
Видеоадаптер тестировался совместно с процессором Intel Core i7-13700F.
реклама

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 Ti дебютировала три года назад, но до сих пор способна обеспечить приемлемые и даже высокие показатели частоты кадров в современных играх, что продемонстрировал энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD, протестировав её 8-ГБ версию.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Тестовая система, оснащённая процессором Intel Core i7-13700F, в разрешении 1080p показала следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • 007 First Light (высокие настройки) – 83 fps/62 fps
  • ARC Raiders (пресет Cinematic, TSR) – 77 fps/67 fps
  • Battlefield 6 (высокие настройки, TAA) – 116 fps/90 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (пресет макс. RT, TAA) – 89 fps/74 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки, SMAA 2TX) – 112 fps/93 fps
  • Cyberpunk 2077 (пресет Ultra) – 94 fps/73 fps
  • Forza Horizon 6 (пресет Ultra, TAA) – 100 fps/84 fps
  • Red Dead Redemption 2 (пресет Ultra, TAA) – 82 fps/67 fps
  • Baldur's Gate 3 (пресет Ultra, DLAA) – 138 fps/86 fps
  • Crimson Desert (высокие настройки) – 73 fps/60 fps
  • Helldivers 2 (пресет Ultra, DLAA) – 93 fps/85 fps
  • Marvel Rivals (высокие настройки, Lumen и SSR выкл., DLAA) – 108 fps/67 fps
  • Resident Evil Requiem (высокие настройки, TAA) – 103 fps/90 fps
  • Indiana Jones and the Great Circle (средние настройки, TAA) – 93 fps/77 fps
  • Sons Of The Forest (пресет Ultra, TAA) – 119 fps/89 fps
  • Fortnite (высокие настройки, Nanite/Lumen, DLAA) – 114 fps/84 fps
  • Starfield (высокие настройки) – 69 fps/56 fps
  • The Witcher 3: Wild Hunt (пресет RT, TAAU) – 64 fps/51 fps
  • Star Wars Outlaws (высокие настройки, TAA) – 87 fps/66 fps
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (средние настройки, TSR) – 67 fps/49 fps
реклама

В целом, RTX 4060 Ti 8 ГБ в разрешении 1080p позволяет насладиться плавным игровым процессом на средних и даже высоких настройках графической составляющей, хотя в отдельных случаях объём видеобуфера становится ограничивающим фактором.

#geforce rtx 4060 ti
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России представили концепцию работающей от костра портативной мини-ТЭС на 600 Вт для походов
На железные дороги вышли восьмиосные полувагоны «БАМ» грузоподъёмностью свыше 150 тонн
Heroes of Might and Magic Olden Era уже продаётся со скидкой — спустя полтора месяца после релиза
Игрокам Forza Horizon 6 рекомендуется установить новый патч из-за риска потери сохранений
Ученые утверждают – в космосе у человека меняется восприятие и ощущение собственного «я»
Физики приблизились к разгадке пятой силы природы - её связывают с тёмной материей и тёмной энергией
Вышел сюжетный трейлер дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2
Критики со всего мира выбрали лучшие фильмы первой половины 2026 года
TelecomDaily: Спутниковое телевидение в России теряет платящих клиентов
Учёные нашли у берегов Филиппин японский корабль «Хофуку Мару» времён Второй мировой войны
В России готовят к выпуску вагон первого класса с увеличенным и перестроенным салоном
В Китае водители Tesla используют игрушечные головы для обмана автопилота FSD
Турбоэлектрический самолёт Electra с фюзеляжем «двойной пузырь» обещает экономию топлива 17%
Академик МГУ раскрыл причины попадания шаровых молний по розеткам и электроприборам
Запечатанный картридж Super Mario продан за рекордные $3 млн
В настольных процессорах AMD Ryzen 10000 интегрированную графику могут заменить на нейронный блок
Экономист Михаил Хазин считает причиной задержек с выпуском МС-21 финансовые механизмы
«Хаббл» сфотографировал звёздный рой в необычной галактике размером 12 тысяч световых лет
Intel готовит антикриз: компания может выпустить новые CPU на базе LGA 1700 с памятью DDR4
Tom’s Hardware обновил рейтинг лучших игровых видеокарт — в 2026 году решает программная поддержка

Популярные статьи

Warcraft против Warhammer – где заканчивается вдохновение и начинается плагиат
10 лучших фильмов о космосе, которые не уступают «Интерстеллару»
Битва за трон: Olden Era против Heroes V
10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году
Лучшие комедийные фильмы в жанре пародий
Ковбои, роботы и космос: 7 фильмов, где вестерн переплетается с фантастикой
Ржавые корабли и далекие планеты — 8 фильмов в жанре космической фантастики из 90-х
Фотореалистичные сцены из снимков: как гауссов сплэтинг меняет 3D‑графику
Как я заставил Qwen 3B и Phi-4 работать в каскадной связке на домашнем ПК
Игра «007: First Light» — тень классики или новый облик агента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter