Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 Ti дебютировала три года назад, но до сих пор способна обеспечить приемлемые и даже высокие показатели частоты кадров в современных играх, что продемонстрировал энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD, протестировав её 8-ГБ версию.
Тестовая система, оснащённая процессором Intel Core i7-13700F, в разрешении 1080p показала следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
- 007 First Light (высокие настройки) – 83 fps/62 fps
- ARC Raiders (пресет Cinematic, TSR) – 77 fps/67 fps
- Battlefield 6 (высокие настройки, TAA) – 116 fps/90 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (пресет макс. RT, TAA) – 89 fps/74 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки, SMAA 2TX) – 112 fps/93 fps
- Cyberpunk 2077 (пресет Ultra) – 94 fps/73 fps
- Forza Horizon 6 (пресет Ultra, TAA) – 100 fps/84 fps
- Red Dead Redemption 2 (пресет Ultra, TAA) – 82 fps/67 fps
- Baldur's Gate 3 (пресет Ultra, DLAA) – 138 fps/86 fps
- Crimson Desert (высокие настройки) – 73 fps/60 fps
- Helldivers 2 (пресет Ultra, DLAA) – 93 fps/85 fps
- Marvel Rivals (высокие настройки, Lumen и SSR выкл., DLAA) – 108 fps/67 fps
- Resident Evil Requiem (высокие настройки, TAA) – 103 fps/90 fps
- Indiana Jones and the Great Circle (средние настройки, TAA) – 93 fps/77 fps
- Sons Of The Forest (пресет Ultra, TAA) – 119 fps/89 fps
- Fortnite (высокие настройки, Nanite/Lumen, DLAA) – 114 fps/84 fps
- Starfield (высокие настройки) – 69 fps/56 fps
- The Witcher 3: Wild Hunt (пресет RT, TAAU) – 64 fps/51 fps
- Star Wars Outlaws (высокие настройки, TAA) – 87 fps/66 fps
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (средние настройки, TSR) – 67 fps/49 fps
В целом, RTX 4060 Ti 8 ГБ в разрешении 1080p позволяет насладиться плавным игровым процессом на средних и даже высоких настройках графической составляющей, хотя в отдельных случаях объём видеобуфера становится ограничивающим фактором.