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Смартфон Redmi K90 Ultra дебютируют в июне с ценником от $450
Предварительные заказы уже открыты.
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Бренд Redmi готовится к предстоящему запуску своего нового смартфона Redmi K90 Ultra, раскрывая стартовый ценник новинки и открывая предварительные заказы, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как сообщил в социальных сетях президент Xiaomi Group Лу Вэйбин (Lu Weibing), смартфон Redmi K90 Ultra займёт место в линейке чуть ниже модели Redmi K90 Max, а его цена будет стартовать с отметки 3000 юаней (445 долларов США). Кроме того, представители бренда подтвердили, что новинка дебютирует в Китае в конце текущего месяца. При этом новая модель уже доступна для предварительного заказа.

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Ранее сообщалось, что Redmi K90 Ultra будет позиционироваться в качестве производительной модели для геймеров. По слухам, новинка получит топовый чипсет прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, активную систему охлаждения и аккумуляторную батарею ёмкостью 8500 мА·ч.

#redmi k90 ultra
Источник: gsmarena.com
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