При этом они могут лишиться iGPU.

Компания AMD работает над своим новым поколением настольных процессоров на базе архитектуры Zen 6, которые получат ряд улучшений по сравнению с предшественниками, пишет издание Wccftech со ссылкой на сообщение информатора Gotou_kai3.

Источник фото: OC3D

Утверждается, что настольные процессоры AMD следующего поколения под кодовым названием Olympic Ridge будут производиться по 2-нм техпроцессу TSMC N2P и получат от 6 до 24 ядер с архитектурой Zen 6 и поддержкой SMT, а также встроенный нейронный процессор (NPU), что станет нововведением для стандартных моделей CPU.

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При этом, как сообщает информатор, предстоящие новинки лишатся интегрированной графики, поэтому потребуют наличия дискретного видеоадаптера для своей работы. Также ожидается, что процессоры AMD Ryzen 10000 получат полный набор функций EXPO 1.2, включая поддержку DDR5 CUDIMM и профилей ULL.

Запуск настольных процессоров AMD Olympic Ridge может состояться в начале следующего года, а их основными конкурентами станут модели Intel Nova Lake-S.