Компания Intel добавила два новых процессора семейства Raptor Lake, ранее замеченных на матплатах MaxSun MoDT, на свой официальный сайт, раскрыв их характеристики, пишет издание VideoCardz.
Мобильный процессор Intel Core 5 205H относится к начальному уровню, предлагая в общей сложности 8 ядер (по 4 производительных и эффективных) и 12 потоков с тактовой частотой до 4,8 ГГц и 12 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache.
Модель Intel Core 7 230H обладает 10 ядрами (6 производительными и 4 эффективными) и 16 потоками, разгоняясь до 5,2 ГГц в максимальном режиме, а также 24 МБ Intel Smart Cache. Базовая мощность обоих процессоров составляет 45 Вт, тогда как в режиме Turbo Boost достигает 115 Вт.
Также на сайте Intel указано, что обе новинки лишены работающей встроенной графики, поэтому для них потребуется отдельная дискретная видеокарта. По своим ключевым характеристикам Core 5 205H схож с Core 5 210H, имеющим iGPU с 48 исполнительными блоками, а Core 7 230H имеет ту же конфигурацию, что и Core 7 240H, за исключением того, что последний оснащён графикой с 64 исполнительными блоками.