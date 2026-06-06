Intel Core 5 205H и Core 7 230H не имеют работающей встроенной графики.

Компания Intel добавила два новых процессора семейства Raptor Lake, ранее замеченных на матплатах MaxSun MoDT, на свой официальный сайт, раскрыв их характеристики, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz

Мобильный процессор Intel Core 5 205H относится к начальному уровню, предлагая в общей сложности 8 ядер (по 4 производительных и эффективных) и 12 потоков с тактовой частотой до 4,8 ГГц и 12 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache.

Источник фото: VideoCardz/Intel

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Модель Intel Core 7 230H обладает 10 ядрами (6 производительными и 4 эффективными) и 16 потоками, разгоняясь до 5,2 ГГц в максимальном режиме, а также 24 МБ Intel Smart Cache. Базовая мощность обоих процессоров составляет 45 Вт, тогда как в режиме Turbo Boost достигает 115 Вт.

Источник фото: VideoCardz/Intel

Также на сайте Intel указано, что обе новинки лишены работающей встроенной графики, поэтому для них потребуется отдельная дискретная видеокарта. По своим ключевым характеристикам Core 5 205H схож с Core 5 210H, имеющим iGPU с 48 исполнительными блоками, а Core 7 230H имеет ту же конфигурацию, что и Core 7 240H, за исключением того, что последний оснащён графикой с 64 исполнительными блоками.