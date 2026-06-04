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breaking-news
Radeon RX 9070 GRE практически не заинтересовала покупателей в Германии
Судя по всему, это связано с её высокой ценой на фоне стандартной RX 9070.
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Видеокарта Radeon RX 9070 GRE дебютировала на мировом рынке несколько дней назад, но была холодно принята покупателями — в частности, в Германии она практически никого не заинтересовала, пишет издание VideoCardz со ссылкой на данные 3DCenter.

Источник фото: VideoCardz/AMD

Сообщается, что в настоящее время в немецком магазине Mindfactory предлагается сразу несколько моделей Radeon RX 9070 GRE, ни одна из которых не достигла порога, позволяющего ритейлеру показывать счётчик продаж — это означает, что уровень спроса ниже двузначных значений.

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Основная причина низкой популярности Radeon RX 9070 GRE — это её ценник, в Mindfactory стартующий от 547 евро, тогда как более производительная RX 9070 предлагается за 542 евро. В связи с тем, что RX 9070 GRE имеет всего 12 ГБ видеопамяти и урезанный GPU с 48 вычислительными блоками, выбор в пользу RX 9070, снабжённой видеобуфером объёмом 16 ГБ и графическим процессором с 56 вычислительными блоками, очевиден.

#radeon rx 9070 gre
Источник: videocardz.com
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