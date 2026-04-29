Энтузиаст YouTube-канала Budget-Builds Official продолжает тестировать сборки прошлых лет, проверяя их возможности в играх, популярных среди геймеров в 2026 году. В свежем видеоролике он собрал ПК на 4-ядерном процессоре AMD A8-5600K, дебютировавшем в 2012 году, дополнив его видеокартой Radeon R9 Nano 4 ГБ, вышедшей в 2015 году, и 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1866.
В играх тестовая сборка с процессором, разогнанным до частоты 4,5 ГГц, обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- Grand Theft Auto V Enhanced (720p, очень высокие настройки) – 28 fps/21 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (720p, нормальные настройки) – 44 fps/31 fps
- Grand Theft Auto V Legacy (720p, очень высокие настройки) – 27 fps/19 fps
- Grand Theft Auto V Legacy (720p, нормальные настройки) – 38 fps/31 fps
- Counter-Strike 2 (1080p, низкие настройки) – 44 fps/32 fps
- Counter-Strike:Global Offensive (1080p, низкие настройки, высокое качество теней) – 98 fps/76 fps
- Cyberpunk 2077 (720p, высокие настройки) – 25 fps/20 fps
- Cyberpunk 2077 (720p, низкие настройки) – 29 fps/26 fps
- PUBG: Battlegrounds (720p, DX12, очень низкие настройки) – 22 fps/8 fps
- Mount & Blade II: Bannerlord (720p, пресет Ultra) – 29 fps/21 fps
- Mount & Blade II: Bannerlord (720p, пресет Ultra, низкий размер битвы) – 72 fps/55 fps
- Red Dead Redemption 2 (720p, средние/высокие настройки) – 36 fps/26 fps
- Kerbal Space Program (1080p, высокие/Ultra настройки) – 54 fps/36 fps
- Fallout 4 Anniversary Edition (720p, низкие настройки) – 45 fps/32 fps
- Cities: Skylines (720p, высокие настройки) – 47 fps/31 fps
- BeamNG.drive (720p, средние настройки, трафик вкл.) – 28 fps/22 fps
- BeamNG.drive (720p, низкие настройки, трафик вкл.) – 29 fps/24 fps
- BeamNG.drive (720p, самые низкие настройки, трафик вкл.) – 44 fps/31 fps
- Crysis Remastered (720p, средние настройки) – 62 fps/39 fps
По результатам тестов видно, что процессор AMD A8-5600K способен обеспечить приемлемые показатели частоты кадров, но для этого приходится снижать разрешение и настройки графики, поэтому он не является лучшим выбором для Radeon R9 Nano.