Компания Oppo готовится к предстоящем запуску своего нового смартфона Oppo Find X9s, который недавно был протестирован в бенчмарке Geekbench, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание GSMArena со ссылкой на сообщение информатора Abhishek Yadav.

Источник фото: GSMArena

В базе данных Geekbench смартфон Oppo Find X9s представлен с чипсетом MediaTek Dimensity 9500s, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной Android 16. В одноядерном режиме экземпляр набрал 2 571 балл, а в многоядерном получил 7 881 очко.

В более ранних утечках говорилось, что новинку оснастят 6,59-дюймовым OLED-дисплеем, обрамлённым тонкими рамками, тройной 50-Мп камерой на задней панели, 32-Мп селфи-камерой, а также аккумуляторной батареей мощностью 7025 мА·ч с поддержкой быстрой 80-Вт зарядки SuperVOOC.

Официальный запуск смартфона Oppo Find X9s состоится совместно со старшей моделью Oppo Find X9 Ultra уже 21 апреля текущего года.