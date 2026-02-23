Сайт Конференция
breaking-news
Цены Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT в Японии упали на 15-20%
В январе наблюдалась ровно противоположная ситуация.

Неблагоприятная ситуация на рынке DRAM продолжает негативно влиять на стоимость компьютерных комплектующих, в частности видеокарт, но в Японии ситуация чуть иная, хотя и не со всеми моделями — как сообщает издание NotebookCheck со ссылкой на данные GAZ:log, ценники Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT в японских магазинах в феврале заметно просели после январского взлёта.

Источник фото: PC Gamer/AMD

Если в январе текущего года стоимость видеокарт Radeon RX 9000 достигла пика, прибавив к предыдущему показателю до 45 %, то в феврале наблюдается спад — цены на Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT снизились на 15-20 % в месячном исчислении.

Впрочем, как отмечают эксперты GAZ:log, это может быть временным явлением, так как стоимость памяти продолжает неуклонна расти, что негативно повлияет и на цены видеоадаптеров, что в случае с RX 9070 XT и RX 9060 XT, оснащёнными 16 ГБ видеопамяти, будет ещё более заметно.

#radeon rx 9070 xt #radeon rx 9060 xt
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

rackshazz
08:48
Вместо Core Ultra. И еще 16ядерной модели не хватает
В семействе Bartlett Lake-S для сокета LGA 1700 шесть 10- и 12-ядерных процессоров только с P-ядрами
Эля Курбанова
08:36
Кингбанк с хайникса перешел на ляо-шмяо? ))
Цены на китайскую DDR5 сравнялись с западными — 32 ГБ стоят около $525
Имя Фамилия
08:26
На ру сайте пишите. а оно здесь не работает. пиши про алису
Gemini начнёт использовать карты Google для повышения точности поисковых результатов
Имя Фамилия
08:23
Мужик сказал- мужик сделал
Tesla анонсировала новую бюджетную версию Cybertruck за $60 000
Сергей Анатолич
08:22
Молодец. Есть чо жертвовать!
Житель Японии пожертвовал 21 кг золота стоимостью $3,6 млн на ремонт водопровода в Осаке
3vova1vova2
08:18
барыги начали сдуваться 😂 😎 😱
Цены Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT в Японии упали на 15-20%
Димасик
07:30
Приложение для дебилов, кто все подряд на свои устройства ставят!)
Вредоносное приложение PromptSpy стало одним из первых на Android с применением ИИ
Димасик
07:28
Тоже нахрен не вперлась игра!
GizmoChina: В сети появилась страница с предзаказом GTA 6
Димасик
07:28
Да кому этот кибертрак нужен то, страшное подобие машины!)
Tesla анонсировала новую бюджетную версию Cybertruck за $60 000
Garthar
06:56
Ой чегото то тут пиздеж лютейший. Удалил бы он все только с ключем rmdir * /Y, а в начале строки указана маска по которой он удалял, т.е. уже не все. Ну и после такого удаления данные достаточно легко...
Один ошибочный символ в коде от ChatGPT стер все данные с диска разработчика
