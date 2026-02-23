В январе наблюдалась ровно противоположная ситуация.

Неблагоприятная ситуация на рынке DRAM продолжает негативно влиять на стоимость компьютерных комплектующих, в частности видеокарт, но в Японии ситуация чуть иная, хотя и не со всеми моделями — как сообщает издание NotebookCheck со ссылкой на данные GAZ:log, ценники Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT в японских магазинах в феврале заметно просели после январского взлёта.

Источник фото: PC Gamer/AMD

Если в январе текущего года стоимость видеокарт Radeon RX 9000 достигла пика, прибавив к предыдущему показателю до 45 %, то в феврале наблюдается спад — цены на Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT снизились на 15-20 % в месячном исчислении.

Впрочем, как отмечают эксперты GAZ:log, это может быть временным явлением, так как стоимость памяти продолжает неуклонна расти, что негативно повлияет и на цены видеоадаптеров, что в случае с RX 9070 XT и RX 9060 XT, оснащёнными 16 ГБ видеопамяти, будет ещё более заметно.

