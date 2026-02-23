Сайт Конференция
kosmos_news
Tesla анонсировала новую бюджетную версию Cybertruck за $60 000
На старте продаж почти три года назад электромобиль можно было купить за $80 000

Когда был анонсирован Cybertruck, генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) обещал стартовую цену в 39 900 долларов. Вместо этого электрический пикап был выпущен в 2023 году по цене около 80 000 долларов. Упрощенная версия, предлагавшаяся примерно за 70 000 долларов, была снята с производства несколько месяцев спустя.Источник: скриншот с платформы X / @cybertruckКомпания Tesla анонсировала хорошо оснащенную модель Cybertruck, цена которой начинается от 59 990 долларов. Версия с двумя электродвигателями и полным приводом, как сообщается, будет иметь запас хода около 520 километров и поставляться с моторизованной грузовой платформой и зарядными портами с функцией Powershare V2X.

По сравнению с дорогими премиальными версиями электрического пикапа, этот доступный вариант лишь немного уступает по мощности активной пневматической подвеске и по запасу хода. Однако есть один существенный нюанс. Бюджетный Cybertruck, по всей видимости, будет доступен только несколько дней. Маск уточнил в одном из постов в соцсети X, что предложение будет действовать «только следующие десять дней»:Источник: скриншот с платформы X / @elonmuskЧто произойдет с моделью Cybertruck после этого, генеральный директор Tesla не раскрыл. Поэтому не исключено, что цена будет повышена. Похоже, это не более чем маркетинговый ход. О стратегии, лежащей в основе этого решения, можно только догадываться. Cybertruck, безусловно, не пользовался большим успехом в последнее время. Напротив: в 2025 году продажи Cybertruck в США сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом — примерно до 20 000 проданных единиц.

#сша #автомобили #электромобили #tesla #илон маск #cybertruck #маск
Источник: x.com
Показать комментарии (1)
Сейчас обсуждают

Димасик
07:30
Приложение для дебилов, кто все подряд на свои устройства ставят!)
Вредоносное приложение PromptSpy стало одним из первых на Android с применением ИИ
Димасик
07:28
Тоже нахрен не вперлась игра!
GizmoChina: В сети появилась страница с предзаказом GTA 6
Димасик
07:28
Да кому этот кибертрак нужен то, страшное подобие машины!)
Tesla анонсировала новую бюджетную версию Cybertruck за $60 000
Garthar
06:56
Ой чегото то тут пиздеж лютейший. Удалил бы он все только с ключем rmdir * /Y, а в начале строки указана маска по которой он удалял, т.е. уже не все. Ну и после такого удаления данные достаточно легко...
Один ошибочный символ в коде от ChatGPT стер все данные с диска разработчика
Игорь Колесников
06:28
Автор, очевидно, конченный. Столько букв и картинок ниочем, просто потому что в корне был сделан неверный выбор дистрибутивов. Ставить современные дистрибутивы на старое железо - это вершина идиотизма...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Китя.
01:33
Win 11 из образа восстанавливается за 20 сек. с SSD m2 на SSD m2. еще от размера оперативной памяти зависит. и загрузка игр быстрее. В общем пуля.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Bernigan
01:33
А вот это реальная польза кучи ядер проявляется, а 3D 8 ядерник мало того что пыхтел бы от напряга, да ещё того и глядишь кэш бы ненужный треснул от перегрева
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
01:31
Игры устанавливал на 8 ядернике полоска установки стояло практически на одном месте. а на 20 ядернике установка игры ползунок установки прям двигается без конца. установка сокращается в разы.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Bernigan
01:29
ну болеет он, тут всё понятно, объективно Интел как были лучше, так и остались
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
01:25
Этот лузер IRanPast мне чешет что мой процессор плохой прикинь. я избавился от амудэ 8 ядерного и оно еще что-то говорит. я просто худею над этим дэбилом :-((
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
