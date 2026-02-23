На старте продаж почти три года назад электромобиль можно было купить за $80 000

Когда был анонсирован Cybertruck, генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) обещал стартовую цену в 39 900 долларов. Вместо этого электрический пикап был выпущен в 2023 году по цене около 80 000 долларов. Упрощенная версия, предлагавшаяся примерно за 70 000 долларов, была снята с производства несколько месяцев спустя. Источник: скриншот с платформы X / @cybertruckКомпания Tesla анонсировала хорошо оснащенную модель Cybertruck, цена которой начинается от 59 990 долларов. Версия с двумя электродвигателями и полным приводом, как сообщается, будет иметь запас хода около 520 километров и поставляться с моторизованной грузовой платформой и зарядными портами с функцией Powershare V2X.

По сравнению с дорогими премиальными версиями электрического пикапа, этот доступный вариант лишь немного уступает по мощности активной пневматической подвеске и по запасу хода. Однако есть один существенный нюанс. Бюджетный Cybertruck, по всей видимости, будет доступен только несколько дней. Маск уточнил в одном из постов в соцсети X, что предложение будет действовать «только следующие десять дней»: Источник: скриншот с платформы X / @elonmuskЧто произойдет с моделью Cybertruck после этого, генеральный директор Tesla не раскрыл. Поэтому не исключено, что цена будет повышена. Похоже, это не более чем маркетинговый ход. О стратегии, лежащей в основе этого решения, можно только догадываться. Cybertruck, безусловно, не пользовался большим успехом в последнее время. Напротив: в 2025 году продажи Cybertruck в США сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом — примерно до 20 000 проданных единиц.