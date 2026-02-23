Изданию Archaeology News стало известно о результатах исследования древней ДНК из элитных захоронений Золотой Орды в центральном Казахстане

Международная группа ученых проанализировала генетический материал из четырех элитных захоронений в Улитауской области Казахстана. Эти мавзолеи, согласно местным преданиям, связаны с правящей верхушкой Золотой Орды — государства, основанного потомками Чингисхана в XIII веке.

Памятник Чингисхану в Монголии. Фото: Бернар Гагнон.

Ученые извлекли ДНК трех мужчин и одной женщины. У всех мужчин обнаружили общую отцовскую линию — гаплогруппу C3, характерную для населения Монгольского плато. Примерно каждый двухсотый современный мужчина в Центральной Евразии носит следы этой линии, связываемой с монгольской экспансией. Но конкретная ветвь, найденная в захоронениях, сегодня встречается реже.

Полные геномы показали смешанное происхождение. Основная часть родословной действительно восходит к древним северо-восточноазиатским группам. Но присутствует и примесь от местных степных племен вроде кипчаков — исторические источники подтверждают, что монголы заключали с ними союзы. Артефакты в мавзолеях тоже указывают на синтез культур: монгольские погребальные традиции соседствуют с местными элементами. Генетики создали сеть родословной и подтвердили: элита Золотой Орды сохраняла биологические контакты с восточными землями даже спустя поколения после переселения на запад.

Могила Чингисхана до сих пор не найдена, поэтому прямых генетических сравнений с основателем империи провести нельзя. Но полученные данные позволяют ученым точнее определить, какие именно родословные могли быть у правящей семьи. Исследование дает прямые доказательства происхождения элиты Золотой Орды и уточняет давние представления о распространении гаплогруппы C3 во времена Монгольской империи.