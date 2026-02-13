Компания прислушается к пожеланиям пользователей.

Несколько недель назад Microsoft заверила пользователей, что прислушается к их сообщениям, в которых критикуются слабые стороны Windows 11, приложив все усилия, чтобы исправить положение и улучшить ОС. Как следует из материала издания Windows Central, компания уже работает над допущенными ранее ошибками, в частности перерабатывает панель задач по запросу своих клиентов.

Источник фото: Microsoft

Ещё со времён Windows 95 пользователи могли перетаскивать панель задач, но в Windows 11 эта возможность при помощи штатных средств исчезла, но вскоре это будет исправлено — сообщается, что Microsoft позволит располагать панель задач в Windows 11 в левой, правой и верхней области экрана, а также изменять её размер.

Отмечается, что работа в данном направлении является одной из приоритетных, и уже летом новая возможность будет добавлена в Windows 11. Кроме того, Microsoft прилагает усилия, чтобы улучшить производительность ОС и устранить ряд проблем, в том числе с проводником, чтобы вернуть доверие пользователей.