Глава Microsoft заявил о новом достижении Windows 11.

Несмотря на приверженность большого числа пользователей Windows 10, более новая ОС от Microsoft, Windows 11, берёт очередные высоты, что следует из заявления главы компании, пишет издание Neowin.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Как утверждает генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), совсем недавно Windows 11 преодолела порог в один миллиард пользователей. Согласно подсчётам журналистов издания, для этого ей понадобилось четыре года и четыре месяца — на четыре месяца быстрее Windows 10, которая добилась аналогичного показателя лишь спустя четыре года и восемь месяцев после своего запуска.

Одной из причин увеличения количества пользователей Windows 11 за последние несколько месяцев может быть окончание основного периода поддержки Windows 10, хотя программа расширенных обновлений безопасности для обычных клиентов будет действовать до осени текущего года.