Неблагоприятной ситуацией на рынке пользуются в корыстных целях

Как выяснили журналисты издания PCWorld, о приобретении видеокарты по рекомендованной цене пока можно забыть — в частности в США ценники GeForce RTX 5070 и RTX 5080 на сотни долларов превышают MSRP. Что касается топовой GeForce RTX 5090, то ситуация с ней ещё более напряжённая — издание смогло найти предложения у сторонних продавцов, но, как оказалось, цена наиболее доступной модели составляет около 4400 долларов, то есть как минимум в два раза выше рекомендованной, причём за этот ценник предлагается восстановленная видеокарта.

Источник фото: Nvidia

Отмечается, что неблагоприятной ситуацией на рынке памяти воспользовались перекупщики, которые наживаются на этом, продавая восстановленные видеокарты по завышенным ценам, что не является чем-то новым, так как подобные ситуации наблюдались и ранее, в том числе во время криптовалютного бума. При этом некоторые эксперты считают, что ждать снижения ценников придётся долго, так как кризис сохранится как минимум до 2027 или даже до 2028 года.