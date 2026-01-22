Судя по всему, часть из них является эксклюзивной

Несколько дней назад в сети Интернет появилась утечка, в которой говорилось о четырёх цветовых вариантах предстоящего Samsung Galaxy S26 Ultra, а сейчас информатор Evan Blass вносит в неё некоторые коррективы и дополняет новыми данными, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в шести цветовых версиях: чёрной (Black), белой (White), небесно-голубой (Sky Blue), розово-золотистой (Pink Gold), кобальтово-фиолетовой (Cobalt Violet) и серебристой (Silver Shadow). Если Samsung будет следовать своей прежней стратегии, то некоторые цветовые варианты будут доступны эксклюзивно через официальный сайт производителя.

Интересно, что в предыдущей утечке фигурировало только четыре цветовых оформления, причём под чуть другими названиями — Black Shadow, White Shadow, Galactial Blue и Ultraviolet. Официальный запуск серии Samsung Galaxy S26 ожидается 25 февраля текущего года, тогда как в продажу новинки поступят лишь в марте.