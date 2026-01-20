Новинка имеет 32 ГБ оперативной памяти.

Компания GMKtec выпускает свой новый мини-ПК NucBox K16 с 8-ядерным процессором AMD и широким набором портов, включая OCuLink, что может заинтересовать как геймеров, так и профессионалов, пишет издание Wccftech.

Источник фото: GMKtec

Мини-ПК NucBox K16 оснащён APU Ryzen 7 7735HS на базе архитектуры Zen 3+, имеющим 8 ядер и 16 потоков с максимальной тактовой частотой 4.75 ГГц, а также интегрированный графический процессор Radeon 680M на основе RDNA 2. Пользователи, которым не хватит встроенного GPU, могут подключить внешнюю видеокарту через порт OCuLink, поддерживающий режим PCIe Gen 4.0 x4.

Новинка снабжена 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 со скоростью 6400 МТ/с, накопителем объёмом 512 ГБ/1 ТБ, разъёмом USB4 Type-C, HDMI, DisplayPort 1.4, несколькими USB 3.2 Gen 2, 3.5-мм аудиоразъёмом, двумя портами LAN 2.5 Гбит/с, а также поддерживает стандарты беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Устройство может работать в трёх режимах — высокой производительности с пиковой мощностью APU до 50 Вт, сбалансированном (до 45 Вт) и бесшумном (до 35 Вт). Новинка имеет корпус кубической формы, изготовленный из алюминия. Стоимость NucBox K16 на официальном сайте производителя начинается от 679 долларов США за версию с накопителем ёмкостью 512 ГБ и достигает 729 долларов США за вариант с хранилищем объёмом 1 ТБ.