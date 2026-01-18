Сайт Конференция
breaking-news
Мобильный Core Ultra 9 290HX Plus практически догнал настольный Core Ultra 9 285K в тесте PassMark
Также новинка заметно обошла своего предшественника

В ближайшее время ассортимент Intel пополнится новыми моделями мобильных процессоров Arrow Lake-HX Refresh, и флагман новой серии уже был протестирован в ряде бенчмарков — недавно он показал свои возможности в Geekbench, а сегодня появился в PassMark, пишет издание Wccftech.

В однопоточном тесте PassMark мобильный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus, обладающий 24 ядрами, набрал 5009 баллов, а в многопоточном получил 66 203 очка, уступив настольному Core Ultra 9 285K всего 2%. Что касается мобильного сегмента, то в однопоточном тесте новинка быстрее Core Ultra 9 285HX и Ryzen 9 9955HX3D на 8% и 12%, а в многопоточном опережает данные процессоры на 15% и 7%.

Источник фото: Wccftech

Судя по результатам тестов в PassMark, процессор Core Ultra 9 290HX Plus может стать отличной заменой для Core Ultra 9 285HX в мобильном сегменте, практически на равных конкурируя даже с настольным CPU флагманского уровня, но это не гарантирует его превосходства над Ryzen 9 9955HX3D в играх, так как модель AMD обладает кэшем 3D V-Cache.

#core ultra 9 290hx plus
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

serascer
07:38
После того, как несколько лет назад Cisco блокировала свое оборудование в России, надо было хорошенько задуматься, что еще может Запад устроить... Но понты всегда милее )
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
ark-bak
07:37
Из наших это КиШ, из зарубежных - Metallica, Pantera, Marilyn Manson. Это то, что помню в школе
От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
Александр Еремеев
07:36
Жаль их, но им пдц....
Впервые представлены HD-кадры полностью изолированного от внешнего мира племени из Амазонии
serascer
07:30
Если за птрк отвечает наводчик, то он чисто физически не сможет и стрелять из пушки целиться из птрк, только что-то одно. Да и что такого может птрк на башне, чего не может тот же снаряд птрк в пушке?
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
ark-bak
07:22
Во его штырит! С такой политикой - много недовольных соберётся и думать ему придется не о Гренландии, Канаде, Колумбии, Венесуэле, Боливии, Иране, а о том как сохранить свои штаты с охрененно большим ...
Трамп ввёл пошлины на товары из стран поддержавших Данию в споре о Гренландии
klopcha
06:41
Как здорово, горят у всех. А это значит, разводят, вас как кроликов.
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Anton Zelenko
06:19
Эм... ядерный взрыв на Земле не раз уже происходил. Например испытание Царь-Бомбы... однако, мы до сих пор живы. Или у вас с оценкой степени повреждений и ущерба что то не так или вся наша жизнь это с...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Anton Zelenko
06:16
Ну офигеть, астероид в 10 км прилетевший 65 лямов лет назад не уничтожил все живое и как то выжила и фауна, и флора, смогла адаптироваться и пережить катастрофу и как то куча видов живой природы все э...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Kaabar
05:53
Ну не таким уж и простым людям, давайте откровенно
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
Маша Писаренко
05:40
2696v3 20 ядер 20 потоков на 3.8 ГГц, 8х8 гб ддр4, 3 шт nvme, rtx 5070 aero, сменил на 9600x, b650,rtx 5070, 2х16 Гб ddr5. Разницу не почувствовал.
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
