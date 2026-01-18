Также новинка заметно обошла своего предшественника

В ближайшее время ассортимент Intel пополнится новыми моделями мобильных процессоров Arrow Lake-HX Refresh, и флагман новой серии уже был протестирован в ряде бенчмарков — недавно он показал свои возможности в Geekbench, а сегодня появился в PassMark, пишет издание Wccftech.

В однопоточном тесте PassMark мобильный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus, обладающий 24 ядрами, набрал 5009 баллов, а в многопоточном получил 66 203 очка, уступив настольному Core Ultra 9 285K всего 2%. Что касается мобильного сегмента, то в однопоточном тесте новинка быстрее Core Ultra 9 285HX и Ryzen 9 9955HX3D на 8% и 12%, а в многопоточном опережает данные процессоры на 15% и 7%.

Источник фото: Wccftech

Судя по результатам тестов в PassMark, процессор Core Ultra 9 290HX Plus может стать отличной заменой для Core Ultra 9 285HX в мобильном сегменте, практически на равных конкурируя даже с настольным CPU флагманского уровня, но это не гарантирует его превосходства над Ryzen 9 9955HX3D в играх, так как модель AMD обладает кэшем 3D V-Cache.