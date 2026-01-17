Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
DLSS 4.5 на RTX 3080 снижает fps в Cyberpunk 2077 на фоне DLSS 4 и 3
При этом обеспечивается качественная картинка

Несколько дней назад Nvidia презентовала свою обновлённую технологию масштабирования DLSS 4.5 с трансформер-моделью второго поколения, основной упор при работе которой делается на обеспечение лучшего качества изображения, что может негативно влиять на производительность, особенно на старых моделях видеокарт. Это показывают свежие тесты GeForce RTX 3080 в Cyberpunk 2077, опубликованные YouTube-каналом MxBenchmarkPC.

При сравнительном анализе разных версий технологии масштабирования в разрешении 1440p и режиме Balanced видно, что средняя частота кадров в процессе использования DLSS 4.5 на 4-10 fps ниже по сравнению с DLSS 3 и на 1-8 fps меньше на фоне DLSS 4. В режимах Ultra Performance и Quality и разрешениях 1080p и 4K наблюдается похожая ситуация.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

В целом, при использовании DLSS 4.5 видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 совместно с процессором Intel Core i7-14700F обеспечивает 50-60 fps, причём с ультра-настройками графики и трассировкой лучей. При этом новая версия технологии масштабирования демонстрирует более качественную картинку, что компенсирует некоторую потерю производительности.


#dlss 4.5
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
1
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
1
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
На фоне дефицита памяти в Китае набирают популярность материнские платы с поддержкой DDR3
+
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
2
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
1
Армия США получит новые конвертопланы MV-75 в этом году
+
Впервые представлены HD-кадры полностью изолированного от внешнего мира племени из Амазонии
2
Криптовалютная компания Bitmine инвестирует $200 млн в проект самого популярного ютубера Mr. Beast
+
Польская соляная шахта Величка благодаря внедрению ИИ-ассистентов ставит рекорды посещаемости
+
Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows Server 2008
2
Червоточины Эйнштейна вместо туннелей в пространстве могут быть мостами во времени
+

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
31
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
3
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
6

Сейчас обсуждают

Рахитичная шлюха Чуков
10:29
Сука это твой ВК а ты трусливая шавка безяйцая,рахит Чуков Пуков
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
10:29
А ты с мамкой приедешь?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
10:28
Ты епанутый на всю свою свою анальную дырявую дырку, повторяю тебе необучаемому одноклеточному далбаебу, , у меня нет ВК
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Рахитичная шлюха Чуков
10:28
Я к тебе поеду только с целью твои бабские палки поломать шлюха Видео и оправдания Живо Почему ты писал про Винду и амд раньше другое ? Оправдания ! Шлюха ,живее
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
10:27
Вот приедешь ко мне, снимим. Тазик для тебя уже приготовил.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Рахитичная шлюха Чуков
10:27
Не писти епаная мразь Это твой ВК Епать опуск цхвхвхввххах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Рахитичная шлюха Чуков
10:26
Чуков анальный дорочила Мерзкая хуита
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
10:26
Необучаемый одноклеточный далбаеб, у меня нет ВК. Я же не питар как ты что бы в соц сетях сидеть.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Рахитичная шлюха Чуков
10:26
Где видео с посадкой жопой на тазик с водой шалава? Чтобы мы на пузыри посмотрели Под этим комментом ,живо
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Рахитичная шлюха Чуков
10:25
Это твой ВК шавка трусливая На посмотри ещё шлюха Так где мой кули ты ерзаешь жопой? Ты обещал меня скинуть и написать заявление Оправдываться ,шлюха!
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter