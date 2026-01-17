При этом обеспечивается качественная картинка

Несколько дней назад Nvidia презентовала свою обновлённую технологию масштабирования DLSS 4.5 с трансформер-моделью второго поколения, основной упор при работе которой делается на обеспечение лучшего качества изображения, что может негативно влиять на производительность, особенно на старых моделях видеокарт. Это показывают свежие тесты GeForce RTX 3080 в Cyberpunk 2077, опубликованные YouTube-каналом MxBenchmarkPC.

При сравнительном анализе разных версий технологии масштабирования в разрешении 1440p и режиме Balanced видно, что средняя частота кадров в процессе использования DLSS 4.5 на 4-10 fps ниже по сравнению с DLSS 3 и на 1-8 fps меньше на фоне DLSS 4. В режимах Ultra Performance и Quality и разрешениях 1080p и 4K наблюдается похожая ситуация.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

В целом, при использовании DLSS 4.5 видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 совместно с процессором Intel Core i7-14700F обеспечивает 50-60 fps, причём с ультра-настройками графики и трассировкой лучей. При этом новая версия технологии масштабирования демонстрирует более качественную картинку, что компенсирует некоторую потерю производительности.

