Новинка добилась более высоких показателей.

Компания AMD так и не презентовала свой новый процессор Ryzen 9 9950X3D2 в рамках CES 2026, порекомендовав следить за новостями, но модель уже проходит внутренние тестирования — в частности, результаты свежих тестов были обнаружены в базе данных Geekbench, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: Amazon

На сайте Geekbench подтверждается, что 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D2 получил двойной кэш 3D V-Cache, в результате чего объём L3-кэша составляет 96x2 МБ (192 МБ). Несмотря на то, что процессор тестировался на материнской плате Gigabyte X870 AORUS Tachyon ICE, которую производитель позиционирует в качестве модели для оверклокеров, его максимальная частота была в пределах ожидаемой — 5.65 ГГц.

Источник фото: VideoCardz/Geekbench

При этом результаты Ryzen 9 9950X3D2 оказались выше по сравнению с предыдущими тестами — в однопоточном режиме процессор набрал 3553 балла, а в многопоточном получил 24 340 очков, тогда как в более раннем тестировании его показатели составляли 3456 и 21 062 балла соответственно. Это может объясняться быстрой памятью (DDR5-8000) и настройками системы. Кроме того, это выше результатов Ryzen 9 9950X3D, который в однопоточном и многопоточном режимах набирает 3397 и 22 161 балл.