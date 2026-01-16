Материнские платы Asus продолжают появляться в новостных сводках.

Ранее в сети Интернет наблюдалось немало случаев выхода из строя процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D на материнских платах ASRock, но сейчас эстафету, судя по всему, перехватывает Asus — несколько дней назад сообщалось о двух проблемных CPU на матплатах данного производителя, а сегодня ещё три владельца системных плат Asus пожаловались на неполадки с процессорами Ryzen 7 9800X3D, пишет издание Wccftech.

Первый случай произошёл с участником платформы Reddit под ником TransitionEffective9, который собрал топовую сборку, включающую материнскую плату Asus ROG Crosshair X870E Hero и процессор Ryzen 7 9800X3D, и после двух дней её использования столкнулся с неполадками — система попросту не загружалась.

Он попытался восстановить работоспособность сбросом CMOS, проверил контакты, заменил блок питания, но это ничего не дало, после чего было принято решение снять процессор, на котором были обнаружены следы повреждения, тогда как на матплате видимых недостатков найдено не было. При этом системная плата, судя по всему, тоже вышла из строя, так как загрузить ПК с процессором Ryzen 7 7800X3D тоже не удалось.

Вторая история была рассказана пользователем LexiSQ, который после перезагрузки ПК, снабжённого процессором Ryzen 7 9800X3D и материнской платой Asus ROG Strix X870E-E Gaming, увидел Q-Code «00», что указывает на возможные проблемы с процессором. Он отмечает, что причиной неполадки мог стать погнутый контакт, хотя в течение полугода никаких проблем не наблюдалось.

Источник фото: Wccftech/Reddit

Наконец, в третьем эпизоде пострадал владелец материнской платы на базе чипсета B850 – пользователь JGDraco сообщил, что после двух месяцев использования его Ryzen 7 9800X3D потерял работоспособность на матплате Asus TUF B850M-Plus WiFi.

Остаётся надеяться, что участившиеся случаи возникновения проблем с процессорами Ryzen 7 9800X3D на системных платах от Asus — это просто стечение обстоятельств.

