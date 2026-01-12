Показатель TDP новинки составит 170 Вт.

Компания AMD готовится расширить свою линейку процессоров PRO, представив новую модель Ryzen 9 PRO 9965X3D с кэш-памятью 3D V-Cache, о чём свидетельствует документация, обнаруженная информатором Olrak29_, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Как следует из данных, указанных в накладной на отгрузку, процессор AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D будет совместим с платформой AM5 и получит 16-ядерную конфигурацию, а его показатель TDP составит 170 Вт, что соответствует характеристикам Ryzen 9 9950X3D. Информация об объёме кэш-памяти не указана, но предполагается, что новинка будет иметь 16 МБ L2-кэша и 128 МБ L3-кэша.

В настоящее время старшей моделью в линейке Ryzen 9000 PRO является Ryzen 9 PRO 9945 с 12 ядрами и 12+64 МБ (L2+L3) кэш-памяти, поэтому Ryzen 9 PRO 9965X3D станет более производительным вариантом и займёт верхнюю строчку в серии.