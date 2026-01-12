Новинка получит 6,81-дюймовый экран.

Компания Honor продолжит выпускать смартфоны, оснащённые батареями ёмкостью 10 000 мА·ч, и в текущем году, о чём свидетельствует утечка от информатора Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina. Сообщается, что предстоящий смартфон Honor X80 будет снабжён новым 6,81-дюймовым экраном LTPS OLED с разрешением 1,5K и ёмкой батареей на 10 000 мА·ч, что заметно больше показателя аккумулятора в составе предшественника, Honor X70, составляющего 8300 мА·ч.

Honor X70. Источник фото: GSMArena

Также информатор утверждает, что новинка будет основана на энергоэффективном чипсете Qualcomm серии Snapdragon 7, что, судя по всему, указывает на Snapdragon 7s Gen 4. Что касается стоимости смартфона, то, как утверждается, Honor X80 дебютирует в сегменте «1000 юаней» (140 долларов США). Вероятно, это означает, что стартовая цена новинки будет примерно соответствовать начальной стоимости модели предшествующего поколения, оценённой от 1399 юаней (200 долларов США) за базовую версию. В настоящее время неизвестно, будет ли Honor X80 запущен в июле, как и его предшественник, или же дебютирует на несколько недель раньше.