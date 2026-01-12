Для этого ему пришлось перепрошить устройство.

Энтузиасты продолжают запускать игру Doom на различных устройствах, изначально для этого не предназначенных — новым экспериментом поделился Aaron Christophel на своём YouTube-канале, пишет издание Tom's Hardware.

Моддер решил запустить Doom на своей умной скороварке Krups Cook4Me, для чего он разобрал устройство, обнаружив в нём простенькую плату, отвечающую непосредственно за нагрев и регулирование температуры, и более мощный чип Renesas R7S721031V совместно с модулем Wi-Fi, 128 МБ оперативной и 128 МБ постоянной памяти, а также рядом других элементов, расположенных за сенсорным дисплеем в боковом блоке.

Источник фото: Aaron Christophel/YouTube

Флэш-память оказалась зашифрованной, поэтому энтузиасту пришлось использовать программатор SWD для копирования её содержимого и последующего реверс-инжиниринга. В результате была создана пользовательская прошивка с рабочей средой, благодаря которой и удалось запустить Doom на умной скороварке. Элементы управления игрой расположены непосредственно на сенсорном экране по краям. Моддер отмечает, что устройство обеспечивает достаточно хорошую частоту кадров.