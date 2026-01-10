С моделями предыдущих поколений наблюдалась иная ситуация

В последнее время всё больше пользователей Windows смотрят в сторону альтернатив, в частности Linux-дистрибутивов, которые в ряде случаев обладают преимуществами по сравнению с ОС от Microsoft. Эксперты YouTube-канала NJ Tech продолжают публиковать видео, в которых сравнивают игровую производительность в Linux и Windows — в частности, в свежем видеоролике была протестирована видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT совместно с процессором Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5-6200.

Источник фото: ComputerBase

Тесты показывают, что Windows 11 обеспечивает более высокие показатели средней частоты кадров для Radeon RX 9060 XT по сравнению с Linux-дистрибутивом CashyOS — от 1% в Marvel's Spider-Man 2 до 21% в Red Dead Redemption 2.

Похожая ситуация наблюдается и с показателем 1% low fps, где CachyOS опережает Windows 11 только в двух играх из одиннадцати протестированных — Marvel's Spider-Man 2 (1%) и Dune: Awakening (13%), тогда как ОС от Microsoft предлагает более высокие значения в остальных девяти — от 2% в Alan Wake 2 до 17% в Counter-Strike 2 и Tom Clancy's The Division 2.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Интересно, что для видеокарт предыдущих поколений CashyOS обеспечила более высокие показатели fps на фоне Windows 11, о чём свидетельствуют тесты Radeon RX 5700 XT, а также Radeon RX 6700 XT, опубликованные ранее.