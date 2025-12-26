Запуск новинки ожидается в начале 2026 года

Компания MediaTek работает над своим новым субфлагманским чипсетом Dimensity 8500, который совсем недавно был протестирован в составе смартфона Honor Power 2 в бенчмарке Geekbench, раскрыв свои характеристики и потенциал, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

Согласно базе данных Geekbench, чипсет MediaTek Dimensity 8500 сохраняет ту же конфигурацию ядер, что и модель предшествующего поколения, Dimensity 8400, но имеет более высокие тактовые частоты — одно основное ядро достигает частоты 3,4 ГГц, три производительных ядра работают на частоте до 3,2 ГГц, а четыре эффективных ядра функционируют на частоте до 2,2 ГГц.

В одноядерном тесте новинка набрала 1728 баллов, а в многоядерном получила 6762 очка, что примерно на 7 и 9% больше по сравнению с показателями, демонстрируемыми предшественником.

Источник фото: NotebookCheck

Также указано, что SoC оснащается графическим процессором ARM Mali-G720 MC8, в то время как Dimensity 8400 снабжён GPU Mali-G720 MC7. Что касается Honor Power 2, в составе которого тестировался чипсет, то представленный образец работал под управлением Android 16 и имел 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что смартфон получит батарею на 10 080 мА·ч и дебютирует в начале следующего года.