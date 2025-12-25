Магазин позволил оставить их себе.

Случаи, когда магазины ошибаются не в сторону покупателей, достаточно распространены, но бывают и ситуации, когда в плюсе оказывается пользователь — один из таких эпизодов совсем недавно произошёл с участником платформы Reddit, пишет издание VideoCardz.

По словам пользователя, он заказал в магазине Amazon пару твердотельных накопителей Samsung 9100 PRO, но в итоге получил не отдельные устройства, а две коробки, набитые SSD. Покупатель подсчитал, что общая стоимость накопителей, которые ему были доставлены, составляет 6000 долларов США.

Источник фото: VideoCardz/Reddit

Как утверждает счастливчик, Amazon признал свою ошибку и решил, что покупатель может оставить все накопители себе. Хотя сообщение пользователя может показаться шуточным, в качестве подтверждения он предоставил фотографии полученных SSD.

Отмечается, что данный случай не единичный, так как ранее покупатели одного твердотельного накопителя получали упаковку, в которой оказывалось до десяти устройств.