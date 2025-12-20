Сайт Конференция
breaking-news
Nvidia может временно отказаться от выпуска GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ из-за кризиса на рынке памяти
Вместо неё, судя по всему, геймерам будет предлагаться RTX 5070.

Нехватка чипов памяти заставляет производителей повышать ценники своих товаров, а также оптимизировать цепочки поставок — в ближайшем будущем это может коснуться и Nvidia, которая, по слухам, может пересмотреть свою стратегию относительно выпуска моделей видеокарт с большим объёмом памяти в среднем ценовом сегменте, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: Bleeping Computer

Согласно утечке, рост стоимости чипов памяти может заставить Nvidia приостановить производство GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, сохранив выпуск RTX 5060 Ti 8 ГБ и RTX 5060 в среднем ценовом сегменте, а взамен предложить геймерам более дорогую GeForce RTX 5070.

Отмечается, что в условиях нехватки чипов памяти GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ является избыточной, достаточно дорого обходясь в производстве, тогда как возможности выпуска в настоящее время ограничены. Ранее сообщалось, что Nvidia может сократить поставки серии GeForce RTX 50 на 40 % с начала следующего года, что связано с кризисом на рынке памяти.

#nvidia #geforce rtx 5060 ti
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

alljam
23:34
E ядра это из пред-предыдущего поколения, но переведенные на новый тех процесс. Транзисторов мало требуют, работают не так и слабо (ну в 2 раза медленнее P) и очень энергоэффективно. По сути - добавил...
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
alljam
23:29
Интересно кто кого - старые Epyc SP3 где 64 ядра но старых и с DDR4, но зато там 8 канал, кеша примерно равно 256. По количеству ядер догоняют, скоро перегонят серверные процы прошлых поколений.
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
Антон Ершов
23:26
То есть у автора есть проблемный ПК, и есть ещё один простой на такой же платформе. Методом замены комплектующих не найти проблемный компонент?
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Доктор Мразь и его прихлебатели
23:21
И по помойкам шкерятся
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
Felix
23:19
Чем меньше смартфон, тем лучше. И даже в ущерб автономности. Ну мы же как-то миримся с низкой производительностью ноутбуков и низкой автономностью. Потому что 2.3-2.5 КГ и 1.7-1 8 кг это большая разни...
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
[IRanPast]
23:19
Это что за вопли из дурки? На тебе сегодня галоперидол закончился?
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Bernigan
23:16
Так это не из за 11, а из за наличия амд в сборке
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Доктор Мразь и его прихлебатели
23:12
Это полный бред собачий. Хотя для виртуалок самое то, но это очень узкая специализация
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
swr5
22:59
Не нравится мне этот самолет. Взяли концепцию от старого Pilatus PC-6 Porter 1959 года выпуска, который еще тогда был конкурентом АН-2. Ну и к чему пришли? Портер даже получше будет.
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
VRoman
22:11
Польза может быть там, где программа может задействовать 52 потока. В реале это мало кому нужно. Проц с 24 большими ядрами был бы куда востребованее массовым рынком. Ultra 9 будет нужен узкому кругу л...
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
