Вместо неё, судя по всему, геймерам будет предлагаться RTX 5070.

Нехватка чипов памяти заставляет производителей повышать ценники своих товаров, а также оптимизировать цепочки поставок — в ближайшем будущем это может коснуться и Nvidia, которая, по слухам, может пересмотреть свою стратегию относительно выпуска моделей видеокарт с большим объёмом памяти в среднем ценовом сегменте, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: Bleeping Computer

Согласно утечке, рост стоимости чипов памяти может заставить Nvidia приостановить производство GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, сохранив выпуск RTX 5060 Ti 8 ГБ и RTX 5060 в среднем ценовом сегменте, а взамен предложить геймерам более дорогую GeForce RTX 5070.

Отмечается, что в условиях нехватки чипов памяти GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ является избыточной, достаточно дорого обходясь в производстве, тогда как возможности выпуска в настоящее время ограничены. Ранее сообщалось, что Nvidia может сократить поставки серии GeForce RTX 50 на 40 % с начала следующего года, что связано с кризисом на рынке памяти.