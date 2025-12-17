Геймеры могут столкнуться с нехваткой видеокарт

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти продолжает усугубляться, что требует от производителей компьютерных комплектующих соответствующих решений — в частности, китайские информаторы сообщают о планах Nvidia по сокращению объёмов производства видеокарт серии GeForce RTX 50, пишет издание Wccftech.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Сообщается, что в связи с кризисом на рынке памяти Nvidia приходится действовать решительно, чтобы дефицит чипов не затронул цепочки поставок в краткосрочной перспективе, поэтому компания уменьшит объёмы поставок своих игровых видеокарт на базе Blackwell на 40 % уже в первом квартале следующего года.

Согласно более ранним слухам, в 2026 году Nvidia ограничится обновлением линейки GeForce RTX 50, выпустив серию RTX 50 Super, но с учётом нестабильной ситуации на рынке памяти дата её запуска пока под вопросом. Ряд экспертов считает, что в следующем году кризис сохранится, поэтому советует не откладывать приобретение комплектующих на более поздний период.