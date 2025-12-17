Сайт Конференция
breaking-news
Nvidia может сократить объёмы поставок GeForce RTX 50 из-за глобального дефицита памяти
Геймеры могут столкнуться с нехваткой видеокарт

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти продолжает усугубляться, что требует от производителей компьютерных комплектующих соответствующих решений — в частности, китайские информаторы сообщают о планах Nvidia по сокращению объёмов производства видеокарт серии GeForce RTX 50, пишет издание Wccftech.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Сообщается, что в связи с кризисом на рынке памяти Nvidia приходится действовать решительно, чтобы дефицит чипов не затронул цепочки поставок в краткосрочной перспективе, поэтому компания уменьшит объёмы поставок своих игровых видеокарт на базе Blackwell на 40 % уже в первом квартале следующего года.

Согласно более ранним слухам, в 2026 году Nvidia ограничится обновлением линейки GeForce RTX 50, выпустив серию RTX 50 Super, но с учётом нестабильной ситуации на рынке памяти дата её запуска пока под вопросом. Ряд экспертов считает, что в следующем году кризис сохранится, поэтому советует не откладывать приобретение комплектующих на более поздний период.

#nvidia
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

corsi
16:50
Читаю и думаю - как можно отказаться от того, чего никогда и не было на новогоднем столе? Детское шампанское - это привет из 90-х, раз или два брали и все. Вместо газировок всю жизнь были компоты или ...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
hiveliberty
16:45
Милла Йовович - если она где-то снимается, то это обязательно трэшак.
Разрушитель миров, Скалолазы, Альтер и Игрок — краткий и субъективный обзор новых фильмов
Den Fed
16:37
Ты даун ? Если ляжет то будут чинить. Телега у меня работает .... чо тебе еще нужно даун ? Повонять ? Орать как тебе прищемили ...свободу !
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
Никита Абсалямов
16:32
В какие реальные игры данный ПК не позволит поиграть в 2025 году? Ну а коли он позволяет играть в любые игры - значит компьютер игровой.
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
Kaabar
16:31
Чем природный газ не устраивает..? Экология ради экологии?
В Твери изготовили четыре кузова для поезда на водородных топливных элементах
Никита Абсалямов
16:29
Если у вас в принципе возник вопрос DDR4 или DDR5... значит у вас нет денег ни на процессор ни на видеокарту "помощнее"... это вроде логично?
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
Михаил Сидоров
16:26
Мне кажется, чтобы выяснить эффективность более быстрой памяти нужно брать процессор и видеокарту помощнее. Может в процессор упереться или видеокарту.
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
ФельдшеR
16:09
А какая из сборок имеет отношение к "второй половине 2025 года" реального игрового ПК? Автор иди на член с такими "сборками"!
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
Игорь Мартынов
16:05
я про то что даже 7ку я поставил на райзене, а 8.1 то и подавно должна
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Kaabar
16:01
Они забыли, что в эту игру можно играть вдвоем.
Politico: Политическая карта Европы изменится до неузнаваемости к 2028 году
